Akaryakıt Fiyatlarına Bu Gece İndirim Gelecek! Brent Petrol Düştü

Akaryakıt zamları ve indirimlerini takip edenlere müjde. Vatandaşların beklediği akaryakıt indirimleri bu gece başlıyor. Bilindiği gibi Ukrayna ve Rusya arasında olan savaş sebebiyle Brent petrol fiyatları yükselmişti. Bütün dünyayı etkileyen petrol piyasasındaki büyüme, benzin ve motorin fiyatlarına her gün neredeyse zam olarak geri döndü. Geçen yıla baktığımız zaman benzin ve motorin fiyatlarında 3 kat fazlası artış oldu. Bu sebepten ötürü de özellikle yakıt alarak iş hayatına devam eden kişiler, oldukça sıkıntılı günler geçirdi.

Brent Petrol Aylar Sonra 100 Doların Altına Düştü

Son yapılan açıklama ile birlikte, Brent petrol varil fiyatı 100 doların altına düştü. Haziran'da gördüğü zirve sonrasında, bu tutarın yüzde 20si kadar düşüş kaydetti. Yaşanan bu oolaylardan sonra da motorine indirim beklenmektedir.

26 Temmuz salı günü indirim olacak

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında, bu bizim ülkemizde de pompa fiyatlarına yansıyacaktır. Geçen hafta yapılan benzin indirimi sonrasında motorin indirimi de 92 kuruş olarak yarın yapılacak. Buna göre benzin fiyatlarında da değişiklik olacak.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,69

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

ANKARA LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

İZMİR LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI