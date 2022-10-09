Gelecek Uzun Sürer Dizisinin Darma Duman Olması

Bir Amerika Birleşik Devletleri yapımı olan Beverly Hills 90210 10 yıl kadar uzun bir süre televizyon ekranlarında dizi olarak yayınlanmış ve çok beğenilmiş bir gençlik dizisiydi. Bu gençlik dizisi ise çok beğenildiği için 1990 yılında başlayan bu dizi macerası yaklaşık olarak 2000 yılına kadar devam etmişti. Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan bu dizi Türkiye’de de çevrilerek evimiz Hollywood ismi ile izleyenlerle buluşmuştu.

Şimdi de Türkiye’de yayınlanacak olan bu dizinin yerli bir uyarlaması gündeme bomba gibi düştü. En son 2000 yıllarında televizyon ekranlarına gelen bu dizinin yerli versiyonu ise gelecek uzun sürer adlı dizinin çekimleri ile başlamış oldu. Ancak ilk çekimlerinden elde edilen karelerle birlikte şok eden bir gelişme yaşandı. Gelecek uzun sürer dizisinin yeni ismi hızlı ve ani bir karar ile darmaduman olduğu bildirildi.

Darmaduman Dizisi Başrol Oyuncuları

Darmaduman dizisinin başrollerinde birbirinden ünlü oyuncular yer alacak. Başta başrolleri Mert Yazıcıoğlu Hafsanur Sancaktutan ve Aytaç Şaşmaz’ın bulunduğu dizi izleyenler tarafından merak ediliyor. Darmaduman dizisi Fox TV’de yayınlanacak. Son zamanlarda gençlik dizisinin çok yükselen bir trend yakaladığı şu günlerde ise darmaduman dizisi de yine gençliğe hitap edecek.

FOX TV’nin yeni ve iddialı bir gençlik dizisi olacak olan dönemin çok konuşulan ve çok beğenilen popüler oyuncuları da bir arada olacak. Şu sıralar Disney Plus içerikleri dünyaca çok dikkat çeken dizileri ve filmleri içinde bulunduruyor. Hafsanur Sancaktutan ise dünya ile benim aramda dizisiyle şu sıralar büyük olaylara sahne olmuştu. Aytaç Şaşmaz da baht oyunu isimli romantik komedi tarzındaki projesi ile çok beğenilerek gündemde yer almaya hak etmişti. Ayrıca darmaduman dizisinde Nur Fettahoğlu ve Necip Memili’de üstün başarı performanslarıyla göz doldurmaya hazırlanıyor.

Beverli Hills 90210 Dizisinin Konusu

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk olarak televizyon ekranlarına verilen ve Türkiye’de ise çevirisi evimiz Hollywood adıyla izleyenlerle buluşturulan dizinin ana konusu merakla araştırılıyor. Bu dizide zengin ailelerin arasına taşınan iki kardeşin maceraları anlatılıyor. Evimiz Hollywood dizisinde zengin ailelerin çocukları başrolde oynuyor.