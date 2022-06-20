Leviathan: Çin'in Yeni Donanması

Çin donanması, Başkan Xi Jinping'in talimatıyla, olağanüstü bir modernizasyon ve genişleme programından geçti. Üçüncü ve en gelişmiş uçak gemisi Fujian'ın deniz denemeleri için Cuma günü lansmanı, ne kadar yol kat edildiğini ve ne kadar hızlı geldiğinin altını çiziyor.

İlk iki taşıyıcı, Liaoning ve Shandong, eski Sovyet tasarımlarıydı; Liaoning, başlangıçta Ukrayna'dan hurda satın aldı ve yeniden donatıldı. Eskimiş olsalar da, uçak gemisi operasyonlarının karmaşık bilim ve sanatında yeni nesil deniz subayları ve pilotları yetiştirmek için kullanıldılar.

Bu yeni uçak gemisi tasarımı, bu eski modellerin yeteneklerinde bir kuantum sıçraması ve Çin'in savaş gücünü büyük ölçüde artıracak.

Daha büyük, daha güçlü

Fujian devasa: 316 m (1.037 ft) uzunluğunda, tam yüklendiğinde yaklaşık 100.000 ton ağırlığında olacak. Elektromanyetik uçak fırlatma sistemi (EMALS), hızla kalkan jetleri hızlandıracak ve bu kuvvetle kalkışlarına yardımcı olacak, uçak daha fazla yakıt ve silah taşıyabilecek, böylece uçak gemisi paketlerinin menzilini ve boyutunu genişletecek. Erken uyarı uçakları daha kolay iniş ve kalkış yapabilecek, bu da uçak gemisinin düşmanlarını daha uzaklardan tespit etme kabiliyetini artıracak.

EMALS ayrıca daha fazla uçağı daha hızlı fırlatabilir, eski teknolojileri kullanan rakiplerine göre daha fazla jeti havaya daha hızlı ulaştırabilir ve gelen saldırılara karşı kendini savunmak için hayati önem taşır.

Bu en son özellik, Fujian'a önemli bir avantaj sağlıyor, çünkü yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin en yeni Ford sınıfı uçak gemisi bununla donatılıyor. Fransa yavaş yavaş benzer bir sistem geliştiriyor ve Hindistan bunun uygulanabilirliğini inceliyor, ancak ABD dışında bu sistemi yalnızca Çin kullanıyor. Donanması, ABD'nin on yıllardır yaptığı gibi, henüz nükleer enerjiyle çalışan bir gemi işletmiyor. Fujian'a geleneksel olarak güç veriliyor, ancak tahminler, Çin tarafından inşa edilecek bir sonrakinin nükleer enerjili olacağı yönünde.

Fujian, dünyaya Çin'in buharlı mancınık fırlatma gibi birkaç mevcut askeri teknolojinin üzerinde sıçradığını ve gelecek yıllarda Çin'in taşıyıcı filosunu oluşturacak en yeni tasarımları reddettiğini gösterdi.

Başka yollarla diplomasi

Çin donanmasının hedefi, 2035 yılına kadar faaliyet gösteren altı uçak gemisi grev grubuna sahip olmak ve böylece Çin'in, istediği her yerde, tarihinde eşi görülmemiş düzeyde muharebe gücü tasarlamasına olanak tanımak. Uçak gemileri tek başlarına hareket etmezler ve gemiyi çevreleyen bir filonun çekirdeğini oluştururlar, bu mobil hava üssünü korurken aynı zamanda okyanustaki veya yüzlerce kilometre iç kısımdaki hedefleri harap edebilecek büyük miktarda ateş gücüne katkıda bulunurlar.

Taşıyıcının hava kanadıyla birlikte uzun menzilli kara saldırı füzelerinden oluşan büyük övgüleri, Çin'in emrinde güçlü bir silah vererek son teknoloji ateş gücü sağlıyor. Bir uçak gemisi grev grubunun ana rolü, gücü ulusal sınırlarının çok ötesine yansıtmaktır. Bu, gerçek savaş gücü kullanılarak yapılabilir veya bir hava gemisi saldırı grubunun diplomatik bir barometre görevi gören bir kriz bölgesine yakınlığı kuvvetle ima edilebilir. Her iki durumda da, onlarca yıldır etkili devlet yönetimi araçları oldular.

Çin'in deniz genişlemesi sadece savaş gemilerinin sayısıyla ilgili değil. Gemilerin yanaşması, bakımı ve yakıt ikmali yapılması için hayati önem taşıyan donanmanın altyapısı, son on yılda yavaş yavaş inşa edildi. Hint Okyanusu boyunca büyüyen bir donanma filosu düşünülerek bir liman tesisleri ve kuru rıhtım ağı inşa edildi.