Riga'nın eski şehir bölgesinin yakınında, 79 metrelik (259 fit) bir sütun, Kızıl Ordu'nun Letonya'da Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi anıyor.

Bir tarafta üç heykel var - yontulmuş, sağlam uzuvlu askerler. Öte yandan, bir kadın, “Anavatan” bedenlendi, kolları havadaydı.

Yıllar boyunca, haraç ödendiği için site genellikle çiçeklerle kaplandı. 1997'de Letonyalı milliyetçiler onu havaya uçurmaya çalıştı.

1985 yılında inşa edilen Riga Zafer Anıtı'nın görülmeye değer olduğunu düşünüyorsanız, şansınız kalmadı. Şu anda polis tarafından halka kapatılmış durumda. 15 Kasım'a kadar, gitmiş olacak.

Letonya'da önümüzdeki aylarda kamusal alandan kaybolmaya hazırlanan en az 70 Sovyet dönemi anıtı, anıtı veya levhasından biri.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen yeni bir yasa, yerel makamlara yaklaşık 300 siteyi kaldırma yetkisi veriyor. Kesin toplam henüz belirlenmedi.

Sökülen nesneler müzelere emanet edilecek veya potansiyel olarak imha edilecek.

Geçmişten ani bir kopuş ama üzerinden uzun zaman geçti. 1990-1991 yıllarında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının Doğu Avrupa devletlerinde bağımsızlığı başlatmasından bu yana, bu anıtlarla ilgili tartışmalar döngüsel olarak alevlendi.

90'larda Letonya düzinelerce Leninist anıttan kurtuldu.

İsyanlar, 2007'de “Bronz Asker” heykelinin bir savaş mezarlığına taşınmasıyla Estonya başkentini sarstı.

2016 yılında Polonya hükümeti yüzlerce sitenin kapatılmasını emretti.

Ve 2020'de Çek Cumhuriyeti, Rus Mareşal Ivan Konev'i onurlandıran bir Prag heykelinin plaketini yeniden yazdı ve daha sonra tamamen taşıdı.

Bu tür taşınmalar Moskova'yı rahatsız etti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında sırasıyla Nazi Almanyası ve SSCB tarafından işgal edilen üç Baltık ülkesinde, tartışma birbiriyle çatışan iki tarih görüşüne indirgeniyor - ve bir soru: kurtuluş mu işgal mi?

Birçok Letonyalı, Estonyalı ve Litvanyalı için, Sovyet savaş anıtları hem Nazilerin yenilgisini hem de on yıllarca süren, ardından Gulag'lara kitlesel sürgünler ve siyasi baskıyla damgasını vuran sancılı SSCB işgalini temsil ediyor.

Diğerleri için, özellikle her bir devletin nüfusunun dörtte biri ile üçte birini oluşturan Rusça konuşan azınlıklardan, Nazi faşizmine karşı savaşan askerleri onurlandırıyorlar.

Letonya gibi, komşu Estonya'da da benzer bir ruh hali hakim.

Estonya Savaş Müzesi müdürü Hellar Lill'e göre, son aylarda bir düzine Estonya belediyesi, Kızıl Ordu askerlerinin cesetlerini içeren anıtların savaş mezarlıklarına taşınmasıyla ilgilendiklerini resmen dile getirdiler.