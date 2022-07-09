José Dos Santos Öldü, Jose Dos Santos Kimdir?

Angola'nın en uzun süredir hizmet veren lideri Jose Eduardo dos Santos, ülkenin cumhurbaşkanlığı tarafından Facebook'ta yapılan bir açıklamaya göre, 79 yaşında bir Barselona kliniğinde öldü.

Gönderide, Cuma günü İspanya saatiyle 11:10'da (10:10 GMT) uzun bir hastalıktan sonra Barselona Teknon kliniğinde öldü.

30 yılı aşkın bir süredir Angola ve Afrika siyasetinde baskın ve etkili bir figür olan dos Santos, ülkenin ikinci cumhurbaşkanıydı. 38 yaşındaki iktidarı, Angola'nın içinde ve dışında görüşleri ayırmaya devam eden bir miras bıraktı.

Zé Dú, uzun başkanlık dönemi boyunca sevgiyle tanındığı için, siyasi hayattan resmen emekli olduğu ve iktidarı halefi Angola'nın şu anki başkanı Bay João Lourenço'ya bıraktığı 2017 yılının sonlarından bu yana Barselona'da sürgündeydi.

Dos Santos'un sağlık sorunlarının boyutu hakkında hiçbir zaman resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, tıbbi yardım için düzenli olarak yurtdışına ziyaretler yaptı - hatta başkanlığı sırasında bile kanser olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Ölümüyle ilgili diğer ayrıntılar bilinmiyor.

Çimden zarafete

Gücün ve kamusal yaşamın arkasında, 1942'de Luanda'nın eteklerinde mütevazı bir mahallede bir duvarcı işçisi olarak dünyaya gelen adam, bir tür muammaydı.

Nadiren konuşma veya röportaj yapan sessiz bir adam, hiçbir zaman halka açık konuşmadı.

Kendi kuşağının çoğu gibi, Bay dos Santos da Angola'nın Portekiz sömürge yönetiminden kurtuluşu için verilen mücadeleye erkenden katıldı. 19 yaşında bir öğrenci olarak Angola'nın iktidar partisi olan Angola'nın Kurtuluşu için Halk Hareketi'ne (MPLA) katıldı.

1961'de MPLA'nın resmi bir üyesi oldu ve hareket tarafından Moskova'da petrol mühendisliği okumak üzere seçildi. Eski Sovyetler Birliği - ve Küba - Afrika'daki birçok bağımsızlık hareketini destekleyerek uzun süredir devam eden Soğuk Savaş'ta birçok alt konu yarattı.

On yıl sonra, Angola kurtuluş mücadelesi için partisinin silahlı hareketinde hizmet etmek üzere mezun olarak eve döndü.

Angola'nın Kasım 1975'teki bağımsızlık ilanından itibaren dos Santos, hükümette ve partisinde önemli görevlerde bulundu. 1975-76 yılları arasında ülkenin ilk dışişleri bakanı görevini üstlendi.

Ancak Angola'nın ilk başkanı Antonio Agostinho Neto'nun ölümünden üç yıl sonra dos Santos büyük sahneye sıçradı.

MPLA tarafından, kurucu babalarından birinin erken ayrılışının yasını tutan bir ülkenin dizginlerini devralmak üzere aday gösterildi.

Barışı sağlamak

Eylül 1979'da yaptığı ulusal açılış konuşmasında selefi hakkında “Bu kolay bir değişiklik değil, bana olası bir ikame gibi de görünmüyor, sadece gerekli bir değişiklik” dedi.

Ve neden olduğu açıktı.

Yeni cumhurbaşkanı, bağımsız olmasına rağmen kendi içinde çözülmemiş sorunları olan bir ülkeyi miras almıştı.

O zamanlar en acil olanı, ulusal kurtuluş hareketleri arasındaki iç savaştı: dos Santos'un MPLA, Angola'nın Tam Bağımsızlığı için Ulusal Birlik (UNITA) ve Angola Ulusal Kurtuluş Cephesi (FNLA).