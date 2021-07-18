Leonardo da Vinci’nin Yaşayan 14 Torunu Olduğu Bulundu

Rönesans dehasının ve Mona Lisa ressamının soyundan geldiğini iddia edebileceğini ortaya çıkardı: 14.

Bu ay Human Evolution dergisinde yayınlanan sonuç, 21 kuşak ve dört daldan geçen yeni bir soy ağacından geliyor.

Bu, kendisine ait olduğu düşünülen kalıntıları doğrulamayı ve "olağanüstü yeteneklerini ve görme keskinliğini genetik ilişkiler yoluyla daha iyi anlamayı" amaçlayan Leonardo Da Vinci DNA Projesi'nin bir parçası.

Araştırmacılar, bu sonuçların "tarihsel bir bakış açısıyla sabırsızlıkla beklendiğini" yazdılar, çünkü araştırmacıların "dehasının köklerini bilimsel olarak keşfetmelerine, fiziksel yetenekleri ve muhtemelen erken gelişmiş yaşlanması, solak olması ve zekası hakkında bilgi bulmalarına ve sağlık ve olası kalıtsal hastalıklar ve olağanüstü görsel kalitesi ve sinestezi gibi bazı tuhaf duyusal algıları açıklamak için yardımcı olacak.

Araştırmacılar, kamu ve özel arşivlerdeki tarihi belgelerden ve soyundan gelenlerin doğrudan hesaplarından veri topladı. Çalışma, mahremiyetlerini korumak için yaşayan torunlar hakkında fazla bilgi sağlamadı.

Bulgular, sanat tarihçileri Alessandro Vezzosi ve Agnese Sabato tarafından yönetildi. Hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan, ancak en az 22 üvey kardeşi olan Da Vinci'nin dehasını daha iyi anlamak için soy kütüğünü yeniden yapılandırmayı amaçlayan onlarca yıllık bir projenin bir parçasını oluşturuyor.

Human Evolution dergisinde yayınlanan son çalışma, Leonardo'nun 1331 doğumlu büyükbabası Michele'den başlayarak 21 kuşak boyunca ve beş aile dalını da içeren 690 yıllık kesintisiz bir erkek soyunu, bugün yaşayan 14 torunu belgeliyor.

Ressam, bilim adamı, mühendis ve mimar, 1452'de Toskana'nın Vinci kasabasında bir noterin gayri meşru oğlu olarak dünyaya geldi ve 1519'da Fransa'nın Amboise kentinde öldü.

Vezzosi, Ansa haber ajansına verdiği demeçte, araştırmacıların babaların oğullarına aktardığı Y kromozomunu takip ettiğini ve 25 nesil boyunca neredeyse hiç değişmediğini söyledi.

2016 yılında, Leonardo'nun çoğu kadın soyundan olmak üzere yaşayan 35 akrabasını da tespit ettiler, ancak bunlar çoğunlukla dolaylı torunlardı. En ünlü dolaylı soyundan, geç film yönetmeni Franco Zeffirelli olduğu iddia edildi.

Vezzosi, "Onlar bize Leonardo'nun DNA'sı ve özellikle Y kromozomu hakkında yararlı bilgiler verebilecek kişiler değildi" diye ekledi.

Yaşayan akrabalardan Vezzosi şunları söyledi: “Bir ile 85 yaşları arasındalar, Vinci'de değil, Versilia'ya (Toskana kıyılarında) kadar komşu belediyelerde yaşıyorlar ve katip, zanaatkar gibi sıradan işleri var.”

DNA'ları önümüzdeki aylarda, Y kromozomlarını antik ve modern mezarlık alanlarındaki atalarınınkiyle karşılaştırarak analiz edilecek.