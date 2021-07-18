Batı Avrupa’daki Sel Baskını Çok Büyük Yıkımlara Yol Açtı

Batı Avrupa'yı etkisi altına alan yıkıcı selde on binlerce kişi evlerine dönemedi ve birçoğu hala elektrik ve içme suyuna erişemiyor.

Eşi görülmemiş yağışların neden olduğu sel, komşu Belçika ve Hollanda'ya kaymadan önce batı Almanya'nın bazı bölgelerini vurdu.

Güney Hollanda'daki birçok bölge, Maas nehrinin Cumartesi günü bir asırdan fazla süredir görülmeyen seviyelere yükselmesinin ardından tahliye edilmeye devam ediyor. Maas'ın hemen üzerinde yer alan Venlo'da 10.000 kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Hızla yükselen su seviyeleri, gönüllüleri ve orduyu Cumartesi günü şehri sele hazırlamak için zamana karşı yarışmaya zorladı. Cuma günü Güney Limburg eyaletinde böyle bir setin kırılması ve çevredeki alanlarda büyük çaplı su baskınlarına neden olmasının ardından mühendisler setleri güçlendirmeye odaklanırken, onlar kum torbaları üretip taşkın koruma sistemleri kurdular.

Hazırlık meyvesini verdi -- Venlo bölgesel güvenlik ajansı, setlerin ve sel savunmalarının bir gecede tutulduğunu ve büyük bir sel beklenmediğini söyledi.

Bu arada Almanya'da, suların hafta sonu boyunca azalması ve geride yıkım, çamur ve kaos bırakmasıyla selin yol açtığı tahribatın gerçek boyutu ortaya çıkıyordu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yüzyılın "en kötü doğal afeti" olarak nitelendirdiği olayda tüm kasabalar, tren hatları ve yollar süpürüldü ve en az 158 kişi öldü.

Koblenz polisi tarafından Pazar günü yayınlanan bir açıklamaya göre, bugüne kadar en fazla ölümün 110 kişinin hayatını kaybettiği batı Ren-Pfalz eyaletinde meydana geldiği bildirildi.

Almanya Devlet Başkanı Angela Merkel, Pazar günü en kötü etkilenen şehirlerden biri olan Schuld'u ziyaret ederek, yıkımın "gerçeküstü" olduğunu söyledi.

Rheinland-Pfalz'daki Adenau kasabasında gazetecilere verdiği demeçte, "Şok edici - neredeyse Alman dilinde yıkım için kelimeler olmadığını söyleyebilirim" dedi. Merkel, hükümetinin hızlı bir şekilde mali yardım sağlayacağına söz verdi.

Merkel ile birlikte konuşan Rheinland-Pfalz eyalet başbakanı Malu Dreyer, bölgenin "korku ve yıkım yeri" olduğunu söyledi.

Papa Francis, felaketin vurduğu bölgelerle dayanışmasını dile getirdi. Pazar günü Vatikan'da yaptığı konuşmada, "Rab ölenlere hoşgeldin ve sevdiklerine teselli versin, ciddi zarar görenlere yardım eden herkesin çabalarını sürdürsün" dedi.