Lara Sağlık Durumu Nasıl? Koronavirüse Yakalanan Şarkıcı Kötüleşti!

Ünlü şarkıcı Lara’nın yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisine ulaşıldı ve sanatçı bir süre sonra kötüleşti. Belirti göstermesi ardından gün geçtikçe kötüleşen Lara hakkında merak edilenleri sizler için yazdık. Antalya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan şarkıcı sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile sevenlerine bilgi verdi.

İnsanların “Bana bir şey olmaz” şeklinde düşünmemesi gerektiğini ifade eden sanatçı, koronavirüsün çok zor bir hastalık olduğunu ve ciğerlerine kadar işlediğini belirtti. Mutlaka herkesin maskesini takması gerektiğini ifade eden ünlü isim Lara, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

2000'li yıllara damgasını vuran ve “Katmer”, “Adam Gibi Adam”, “Allah Versin” gibi şarkıları ile büyük bir çıkışa imza atan şarkıcı Lara, koronavirüsü yakalandı.

Yeğeni ile birlikte koronavirüs belirtileri göstermeye başladıklarını ifade eden sanatçı daha sonra test sonucundan da pozitif sonuç aldı. 42 yaşındaki Lara, karantina altında iyileşmeyi bekliyor. Şarkıcının gün geçtikçe kötüleştiği bilgisine ulaşılırken Antalya'da bulunan özel bir hastaneye yatırıldığı da öğrenildi.

Instagram hesabından sağlığı hakkında bilgi paylaşımında bulunan başarılı sanatçı, sosyal medya hesabından takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi. Sanatçının sevenleri çok sayıda geçmiş olsun mesajı yazarken sevenleri de hastalık haberine üzüldü.

Ünlü isim geçtiğimiz ay bir estetik operasyonu geçirmiş ve dudaklarını küçülttürdüğünü açıklamıştı. Operasyon sebebi ile çok fazla konuşamadığını ifade eden sanatçı, daha sonra yapmış olduğu paylaşımda gözyaşlarına boğulmuş ve pişman olduğunu söylemişti. Dudaklarını hareket ettirmekte zorlandığını ve pipet bile tutamadığını ifade eden Lara, sevenlerinden dua istemiş ve kesinlikle bir operasyon önermemişti.

Son yıllarda yüzünde meydana gelen büyük değişim ile ilgili dikkatleri üzerine çeken sanatçı 2 yıl önce katılmış olduğu bir programda merak edilenleri yanıtlamış ve hiç estetik operasyon geçirmediğini yalnızca zayıfladığını söyleyerek merak edilen konulara açıklık kazandırmıştı.