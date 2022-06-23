Kiev Siyasi Zafer İddia Ederken, Rusya Doğu Ukrayna'da İlerliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının on yedinci haftasında Kiev, Avrupa Birliği'ne aday olmaya hazırlanıyor ve Rusya'nın etki alanından bir adım daha uzaklaşıyor.

Bu hafta başlarında, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleşecek AB zirvesi öncesinde Ukrayna'nın adaylığı için oybirliği sağlamaya yönelik daha geniş bir diplomatik çabanın bir parçası olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'ni yasalaştırdı.

Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'yı "demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve insan haklarına saygıyı garanti eden kurumların istikrarına ulaşmada oldukça ilerlemiş" olarak nitelendirdiği Zelenskyy, "Her gün zaten Avrupa değerlerinin yörüngesinde olduğumuzu kanıtlıyoruz" dedi. azınlıkların korunması”

Önde gelen AB üyeleri Almanya, Fransa ve İtalya şimdiden Ukrayna'nın adaylığını destekleyeceklerini söylediler.

Avrupa politikası profesörü Panayotis Ioakeimidis, “[AB adaylığı] statüsü, esas olarak, Ukrayna'nın Avrupa'ya ait olduğunu, Rusya'nın istediği gibi Rus dünyasına ait olmadığını vurgulayan sembolik bir siyasi karaktere sahip… Atina Üniversitesi'nde.

Rusya, NATO'nun eski Sovyet topraklarındaki işgaline ilişkin güvenlik endişelerini öne sürerek 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal ettiğinden beri, Ukrayna, NATO'nun Avrupa umutları lehine önemini azalttı.

İstiladan dört gün sonra AB üyeliği için resmen başvurdu. İki hafta sonra Zelenskyy Avrupalı ​​liderlere NATO üyeliğinin Ukrayna için gerçek bir olasılık olduğuna inanmadığını söyledi.

“Yıllarca açık kapılar olduğunu duyduk ama o kapılardan giremeyeceğimizi de duyduk. Gerçek bu ve bunu olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor” dedi.

Haziran ayında Ukraynalılar arasında yapılan bir Derecelendirme Grubu anketi, her iki kuruma da yüksek destek gösterdi – NATO üyeliği için yüzde 76 ve AB üyeliği için yüzde 87.

Hem NATO hem de AB, Rusya'nın savaşının bir sonucu olarak genişlemeye hazırlanıyor. AB üyeleri Finlandiya ve İsveç Mayıs ayında NATO'ya katılmak için başvurdu. Adaylıkları ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde oylanacak.

Rusya sahada kazanç peşinde

Bu arada Rusya, Batı'nın bu siyasi zaferlerini azaltacak savaş alanı zaferleri için baskı yapıyor.

Ukrayna istihbaratı, Rus kuvvetlerinin 26 Haziran'a kadar tüm Severdonetsk ve komşu Lysychansk - Ukrayna'nın en doğusundaki özgür şehirleri - almak için baskı yapacağını öne sürüyor.