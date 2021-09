Kylie Jenner, Stormi Tarafından Test Edilen ve Onaylanan Bebek Ürün Serisini Duyurdu

Kylie Jenner, üç yaşındaki kızı tarafından "test edilip onaylanan" bebeklere ve küçük çocuklara yönelik bir ürün yelpazesini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Keeping Up With The Kardashians yıldızı ve iş kadını, hayranlarına bir Instagram gönderisiyle bebekler için cilt ve saç bakımı içeren Kylie Baby'yi tanıttı. Stormi ile tanıtım fotoğrafını paylaşan Jenner, Kylie Baby serisindeki tüm ürünlerin “tamamen vegan ve hipoalerjenik” olduğuna söz verdi.

Jenner; "Kylie Baby'yi size tanıtacağım için çok heyecanlıyım çocuklar. Anne olduğumda temiz, güvenli, etkili ve bilinçli bebek bakımı geliştirmek benim hayalimdi. Hepimizin çocuklarımız için mutlak en iyisini istediğimizi biliyorum, bu yüzden bu seriyi tamamen vegan ve hipoalerjenik yapmak benim için çok kişiseldi!

"Bu ürünlerle gurur duyuyorum ve bunu sizinle ve ailenizle paylaşmak için sabırsızlanıyorum!"

Kylie Baby 28 Eylül'de piyasaya çıkacak. Şampuan, saç kremi, vücut losyonu ve banyo köpüğü formülü içeren ürünler kyliebaby.com'dan satın alınabilecek.

Jenner ayrıca her bir öğeyi daha derinlemesine açıklamak için Instagram Hikayelerine gitti ve "mümkün olan her testten geçtiğimizden emin olmak istediği için" hat üzerinde uzun süre çalıştığını söyledi.

Hayranlara pastel pembe ve mavi ombre ambalaj ve kabarık bulut şeklinde bir kutu içeren ürün setinin bir önizlemesini verdi.

Travis Scott ile ikinci çocuğunu bekleyen Jenner, ürünlerin "bebekleriniz ve çocuklarınız için ekstra güvenli" olacağını iddia etti, ancak her ürünün içerik listesi hakkında ayrıntıya girmedi.

"Bunların hepsi Stormi tarafından test edildi ve onaylandı" diye ekledi. “Geçmişte, belki de iki yıldır kullandığımız tek ürünler bunlar, ki bu çılgınlık.

"Eğlenceli gerçek: Bir buçuk yıl önce Stormi'nin bu gerçekten şirin fotoğrafını yayınladım ve o zaman Kylie Baby'yi test ediyorduk ve bu baloncukları kullandık," dedi köpük banyosu ürünü hakkında.

“Bunu kendi çocuklarınız için tavsiye etmem, ancak Stormi temelde bu köpük banyosunu yemeye ve gözbebeklerine koymaya çalışırdı.”

Kylie Baby, Jenner'ın Kylie Cosmetics, Kylie Skin ve sonuncusunu yakın zamanda piyasaya sürdüğü Kylie Swim'in yanı sıra en son ticari girişimidir.