Bir Sonraki James Bond'u Kim Oynayacak?

James Bond gelişebilir mi? Sinemalar son çıkışı için gişe rekorları kıran rakamları tahmin ederken buna ihtiyacı var mı? Sinemaların birkaç duaya cevap olmasını umduğu Ölmek İçin Zaman Yok bugün vizyona giriyor. Eleştirmenler bir göz attı ve buna çoğunlukla bir patlamış mısır klasiği dediler.

Bu, Daniel Craig'in smokin içindeki kuğu şarkısı olduğundan, sırada kimin olacağı sorusu, işlemlere biraz daha renk kattı. Bahisçiler canlı bahisleri raporluyor. Venom: Let There be Carnage ile (neredeyse) Bond ile kafa kafaya olacak olan Tom Hardy, yakın bir favori.

Hardy, mevcut anti-kahramanına ek olarak, geçmişte hem Kray ikizleri hem de Batman'in düşmanı Bane de dahil olmak üzere, kötü adamları çıkardı. Bond'un her zaman karanlık bir tarafı olmuştur ve Hardy ilginç bir seçim olacaktır. Ama aynı zamanda çok geleneksel bir seçim olurdu. Bunu alkışlayacak çok kişi var. Bond, özünde çok muhafazakar bir franchise.

Hardy favori çünkü başarıya bulaşmazsın. Oyuncunun kişisel gişe çekiciliği sadece şansını artırabilir. İlk Venom, mütevazı bir 100 milyon dolar için yapıldı, ancak eleştirmenlerden gelen harika bir yanıtın üstesinden gelerek küresel brüt 856 milyon dolar oldu.

Yine de rekabeti var. Daha az yüksek profilli olmasına rağmen, bir başka eski İngiliz devlet okulu çocuğu olan James Norton onun peşinden koşar. İngiliz TV dramaları Happy Valley, Grantchester ve McMafia'da adını duyuran Norton, çeşitliliğe bir darbe vuracaktı, ancak tip 1 diyabetik, aktörün bazı olağanüstü aptal sorularla karşı karşıya kalmasına neden olan gizli bir sakatlık olarak. Profesyonel futbolcuların ve olimpiyat altın madalyalıların durumu gayet iyi bir şekilde hallettiklerinden habersiz görünen insanlardan gelen “stuntları halledebilir misiniz” de dahil.

Sonra, en iyi Hızlı ve Öfkeli serisindeki rolüyle tanınan ve şansa atlayacağını söyleyen Luke Evans var. Evans ikinci Galli Bond olacaktı. Rolde sadece iki kez yaşayan Timothy Dalton, Colwyn Bay'de doğdu. Bond'u önce bir İskoçyalı (Sean Connery) ve ardından Majestelerine yalnızca bir kez gizlice hizmet eden bir Avustralyalı (George Lazenby) canlandırdı. İngilizler (Roger Moore ve Craig) işi iki kez üstlendiler. İrlanda, Goldeneye ilk çıkışını yapan Pierce Brosnan ile altın oyuna girdi.

Yani iş ortalıkta paylaşıldı. En azından coğrafi olarak. Bu süre zarfında filmler modernleşti. Biraz. Connery'nin kadınlarla ilgili bazı sahneleri -Bazen onlara küstahça denildiği şekliyle Bond kızları- modern gözlerle izlemek son derece rahatsız edici.

Filmlerin kadın karakterleri, ikonik Ursula Andress'in Dr No'da beyaz bir bikiniyle denizden çıkıp bu süreçte bir milyon ergen fantezisini körüklemesinden bu yana gelişti. Honor Blackman's Pussy Galore' ile örneklenen okul çocuğu aptal çift oyuncu isimleri de rafa kaldırıldı.