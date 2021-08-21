Kylie Jenner İkinci Çocuğuna Hamile!

Travis Scott ile Kylie Jenner çiftinin ikinci defa bebek heyecanı yaşadığı bilgisine ulaşıldı ve bu konu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ünlü çift, 3 sene önce ilk çocukları olan Stormi’yi kucaklarına almış ve anne babalık duygusunu tatmıştı. 3 senelik bir ara ardından ünlü yıldız Kylie Jenner’in yeniden hamile olduğu konuşuldu ve bebeğin kaç aylık olduğu gibi detaylar merak edildi. Çift, bir süre ayrı kalmış ancak daha sonra barışma kararı almıştı. Barışma haberi ile sevenlerini mutlu eden ünlü çiftten yeni bebek haberi geldi ve Kylie Jenner’in kaç aylık hamile olduğu merak konusu oldu.

Ünlü yıldız Kylie Jenner ile Travis Scott çifti 2019 senesinin Ekim ayında ilişkilerini noktaladıklarını duyurmuştu. Yaklaşık olarak 2 yıllık bir ara sonrasında barışma kararı alan ünlü çiftten 2. defa güzel haber geldi. Çift geçtiğimiz Haziran ayında yaklaşık olarak 3 yaşında olan kızları Stormi ile beraber bağış gecesine katılmış ve beraberliklerine yeniden şans verdiklerini sevenleri ile paylaşmıştı.

24 yaşındaki ünlü yıldız Kylie Jenner’den sürpriz haberin gelmesi ise uzun sürmedi ve ünlü ismin hamile olduğu belirtildi. Aileye yakın kaynaklar People dergisine konuştu ve ünlü yıldız Kylie Jenner’in karnının belirginleşmeye başladığını ifade etti. Bebeğin ne zaman dünyaya geleceği ve 24 yaşındaki ünlü ismin kaç aylık hamile olduğu ise henüz tam olarak bilinmiyor.

Cinsiyet değiştirmesi ardından Bruce Jenner ismi yerine Caitlyn Jenner ismini alan babası ise basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekmişti. Önceki gün Californiya'da bulunan bir oyuncak ziyarete giden ünlü isim, gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt vermiş ve 19. torununun yolda olduğunu ifade etmişti. Kylie Jenner ise daha önce yapmış olduğu açıklamalarda 3 çocuğu olmasını istediğini söylemiş ancak bunun zamanının kesin olmadığını ifade etmişti.