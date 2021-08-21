Erdinç Acar ile Gizem Çetin Çifti Bodrum'da Görüntülendi!

Spiker sevgilisi Gizem Çetin ile bir süredir Bodrum'da tatil yapmakta olan ünlü iş insanı Erdinç Acar, keyifli halleri ile kameralara yansıdı. Aşıklar, önceki gün iş insanı Erdinç Acar'ın teknesinde objektiflere yansıdı ve ikili, neşeli halleri ile sevenlerini mutlu etti. İşte ünlü çiftin Bodrum'da tatil yaptığı sırada kameralara yakalanması ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Geçtiğimiz sene ünlü iş insanı Erdinç Acar, Hande Demir ile evliliğini sonlandırmıştı. Daha sonra aradığı aşkı spiker olan Gizem Çetin’de bulan Acar, son olarak Bodrum'da neşeli halleri ile kameralara takıldı ve adından söz ettirmeyi başardı. İkili bir süredir ilişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih ediyor ve kameralara konuşmayı tercih etmiyor. Önceki gün Cennet Koyu’nda demirli teknelerinde objektiflere takılan çift, uzun süre sohbet ederek kameralara yansıdı.

Başarılı iş insanı Erdinç Acar'ın sevgilisi spiker Gizem Çetin ise bir ara çalan müziğe kendisini kaptırdı ve dans etmeyi de ihmal etmedi. Erdinç Acar ise ilk olarak sevgilisini kahkahalar eşliğinde izledi ve daha sonra Çetin’e eşlik ederek beraber oynamaya başladı. Başarılı spiker Gizem Çetin ise teknede müziğin çalması ile birlikte dans etti ve daha sonra iş insanı sevgilisi Erdinç Acar'ı öpücüklere boğmayı ihmal etmedi. Sevgi gösterileri ile kameralara yansıyan ünlü çift, keyifli görünmeleri ile de sevenlerini mutlu etti.

Başarılı iş insanı Erdinç Acar, 2006 ve 2011 senelerinde iki defa Hande Demir ile nikah masasına oturmuştu. 10 Temmuz tarihinde ise gözlerden uzak bir şekilde boşanma kararı alan çift, bu haber ile sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Daha sonra Hande Demir’in ismi madencilik, mücevher ve inşaat sektöründe yapmış olduğu yatırımlar ile bilinen Cevdet Taşçeken ile anılmıştı.