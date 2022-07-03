KYK Yurtlarına %80 Zam Geri Alınabilir! Resmi Açıklama Yapılmak Üzere

KYK'nın yurt ücretlerine %80 oranında zam yapıldığının duyurusunu gerçekleştiren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulunan CHP'li Antmen, KYK yurtlarına %80 oranında zam geldiğini yazdı. Bunun yanı sıra asgari ücrete sözde bir zam yapıldığını ifade eden Antmen, zam henüz gelmeden üç katını geri almaya başladıklarını söyledi. Diğer taraftan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ise söz konusu zam iddiası hakkında henüz bir açıklama gerçekleştirmedi fakat kısa süre içerisinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün de beklenen açıklamayı yapacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla geçerli olan asgari ücrete zam yapıldığı haberini paylaşmıştı. Ücret net olarak 5500 Türk Lirası olarak açıklanmış ve konu hakkında detaylar paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücret açıklaması ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan da bir haber geldi. Asgari ücret sonrasında ilk büyük zam KYK yurtları ile ilişkili oldu.

Öğrenciler ise Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtlarına %80 oranında zam yapmasına tepkide bulundu ve konu çok konuşuldu. 24 saati aşkın süredir gündemde yer tutan ve çokça tepki toplayan %80 zam konusu tartışılmaya devam ediyor. Pek çok öğrenci sosyal medya hesapları üzerinden 800 liraya kadar çıkan yurt ücretlerine tepkide bulundu. Bunun yanı sıra KYK burs ve krediler geçtiğimiz Mart ayında 850 TL'ye yükselmiş ve konu hakkında çeşitli açıklamalar yapılmıştı.

850 TL Burs Alan Öğrencinin Geriye 50 TL'si Kalacak!

Tartışmalı olan bir diğer konu ise KYK burs ve kredilerin 800 TL olması hakkında oldu. KYK yurdunda kalan bir öğrencinin almış olduğu burs ya da kredi miktarından yurt ücretinin düşüldüğü zaman kendisine kalan para miktarı oldu. Bu miktar yalnızca 50 TL olarak açıklandı ve konu pek çok kullanıcı tarafından tepki çekti. Bir tepki de CHP'li Alpay Antmen'den geldi ve Antmen, asgari ücrete sözde bir zam yapıldığını söyledi.

Öğrenciler KYK ücretlerine %80 oranında zam yapılması sonrasında isyan etti ve çok sayıda sosyal medya paylaşımları gerçekleşti. Sosyal medyanın gündemine oturan KYK yurtlarına yüzde seksen zam oranı en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yapılan açıklama sonrasında KYK yurtlarına yapılan zam miktarının geri alınıp alınmayacağı da merak ediliyor. Pek çok öğrenci çok sayıda tepki gösterilmesi ardından yapılan zam miktarının geri alınacağını düşünüyor. Ekonomik sıkıntılar ile boğuşan Türkiye bu defa öğrenci yurtlarına yapılan zam ile adından söz ettirdi. Yüksek fiyatlar ülke çapında boy göstermeye devam ederken bu durum öğrencilerin işini de oldukça zorlaştırdı.

Öğrenci Küçük Odada Kalıyor! İsyan Başladı

Sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunan pek çok öğrenci yurtta yedikleri yemeklerden memnun olmadıklarını ve çok küçük sayılabilecek odalarda kaldıklarını yazarken yapılan zam miktarını ise mantıklı bulmadıklarını belirtti. Söz konusu zam miktarını açıklarken utanmaları gerektiğini yazan pek çok öğrenci bu şekilde bir hizmeti kabul etmediklerini de yazdı.

“Hükümet Öğrenci Üstünden Geçinmeye Çalışıyor!”

Bir diğer öğrenci ise yapılan bu açıklamanın insaflı olmadığını belirtirken burs almayan öğrencileri de hatırlattı ve bu kararın yerinde olmadığını düşündüğünü yazdı. KYK yurtlarında 4 kişinin küçücük odalarda kaldığını yazan farklı bir öğrenci ise hükümetin öğrenci üstünden geçirmeye çalıştığını ifade etti.