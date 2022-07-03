Emine Ün “Kardeşimle Görüşmüyorum” Dedi! Mine Ün Eniştesiyle Aşk Mı Yaşıyor?

Magazin gündemini sallayan son olaya göre ablasının eski eşiyle aşk yaşayan kardeş merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kız kardeşi ile eski kocasının ilişkisinin olduğu iddiası gündeme bomba gibi oturdu ve konu hakkında detaylar merak edildi. Ünlü oyuncu sonunda beklenen açıklamayı yaptı ve merakları giderdi. Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında özel açıklamalarda bulunan ünlü isim iddiaları doğruladı mı?

Eski Kocası ile Kardeşi Aşk Mı Yaşıyor? Sosyal Medya Hesabından Açıkladı!

Ünlü oyuncu Instagram hesabı üzerinden yazmış olduğu yazı ile merak edilenleri yanıtladı ve çok üzgün olduğunu yazdı. Paylaşmış olduğu yazıda çok üzgün olduğunu belirten ve çıkan haberler dolayısıyla kötü etkilendiğini yazan ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Öz kardeşinin eski kocası ile aşk yaşadığı yönünde haberler çıkması sonrasında ünlü oyuncu avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Fotoğraflarının izinsiz kullanılması hakkında da hukuki işlem başlatacaklarını belirten ünlü oyuncu merak edilenleri yanıtladı.

Eski Model Ünlü Oyuncu Anlattı! “Olanlar Yüzünden Çok Üzüldüm”

1992 senesinde modellik yapmaya başlayan ünlü oyuncu bu defa kardeşinin eski kocası ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberler ile gündemde yer aldı. Avukatı ile birlikte özel bir açıklama yayınlayan ünlü isim konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan güzel oyuncu Emine Ün, eski eşi ve kardeşiyle görüşmediğini yazdı. Çıkan haberler sonrasında kardeşi ile görüşmediğini yazan Emine Ün magazin gündemini sağladı.

Emine Ün'ün Kız Kardeşi Mine Ün Kimdir, Emine Ün Eski Eşi Tolga Karakaş Kimdir?

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kız kardeşi olan Mine Ün'ün ismi ablasının eski eşi olan Tolga Karakaş ile anıldı. Mine Ün ile Tolga Karakaş'ın aşk yaşadığı iddia edildi ve ikili birlikte görüntülendi. Basına ablasının eski eşiyle fotoğrafları sızan küçük kardeş gündemde yer aldı.

Emre Kınay’ın Ahı Mı Tuttu?

Emine Ün ihanet iddiaları ile sarsılırken bazı sosyal medya kullanıcıları da ünlü oyuncu Emine Ün'ün eski eşi olan Emre Kınay'ın ahının tuttuğu yönünde yorumlar yazdı. Eski model Emine Ün ilk evliliğini 2003 senesinde Emre Kınay ile yapmış ve bir sene sonra ise kızı Duru’yu kucağına alıp annelik duygusunu tatmıştı.

Güzel Ayrıldık Demişlerdi Ama…

Bir süre sonra Emre Kınay ile yollarını ayıran Emine Ün 2012 yılında ise iş insanı olan Tolga Karakaş ile dünyaevine girmiş fakat ikilinin evliliği de çok uzun süreli olmamıştı. Tolga Karakaş ile Emine Ün geçtiğimiz sene nisan ayında evliliklerini bitirmiş ve güzel ayrıldıklarına dair bir açıklama yayınlamıştı.

Emine Ün Kardeşiyle Tüm Bağını Kopardı

Sosyal medya hesabı üzerinden avukatı aracılığı ile bir açıklama yayınlayan ünlü oyuncu Emine Ün kardeşi ve eski eşi ile bir ilişkisinin olmadığını ifade etti. Tolga Karakaş ile Emine Ün’ün evliliğini sonlandırması sonrasında Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün'ün Tolga Karakaş ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

Ablası Boşandıktan Sonra Eniştesinin Evine Taşındı

İddiaya göre oyuncu ablası Emine Ün'ün Tolga Karakaş ile ilişkisini bitirmesi sonrasında ünlü oyuncunun kardeşi Mine Ün'ün Tolga Karakaş'ın evine yerleştiği hakkında ifadeler kullanıldı. Ablasının eski eşiyle birlikte yaşadığı söylenen Mine Ün dikkatleri üzerine çekti. Emine Ün ise kardeşi Mine Ün ile bir süre önce yollarını ayırdı ve Tolga Karakaş ile görüşmediğini yazdı.