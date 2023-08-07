Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Kredi Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda öğrencilere, eğitim hayatlarını daha kolay sürdürmeleri için burs ve kredi veriyor.

2023-2024 eğitim döneminde üniversite okuyacak olan öğrenciler ne zaman kredi ve yurt başvurusu yapması gerektiğini merak ediyor. Aynı zamanda ara sınıflarda okuyan öğrenciler de yurt ve kredi başvurusu yapıyor. Kredi, yurt ve burs başvuruları, online olarak yapılabiliyor. Ev kiralarının yüksek olması nedeniyle pek çok öğrenci yurtta kalmak istiyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs ve yurt başvurusunun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Öğrenciler bir yandan tercihlerini yaparken bir yandan da yurt ve burs başvurusunun ne zaman yapılacağını araştırıyor. Geçen yıl 24 Ağustos tarihinde yurt başvuruları başlamıştı. Bu yıl da benzer tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor.

Burs başvuruları ise yurt başvurularından farklı tarihlerde yapılıyor. Geçen yıl 15-17 Kasım tarihleri arasında başvurular alınmıştı. ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve öğrencilerin yerleştirilmesi ile beraber Kasım ayında başvurular başlayacak.

KYK BURSLARI NE KADAR OLDU?

Öğrenciler, eğitim hayatlarını rahatça sürdürebilmek için KYK’dan burs alıyor. Öğrencilere ödemen lisans kredisi ve bursu 1250 TL oluyor. Bu tutara Ocak ayında zam yapılması bekleniyor. Yüksek lisans öğrencilerine ayda 2500 TL burs ya da kredi veriliyor. Doktora öğrencilerine verilen tutar ise 3750 TL oluyor.

KYK ödemelerinden yararlanmak isteyenlerin belli şartları sağlaması gerekiyor. KYK bursu, genellikle maddi durumu kötü olan öğrencilere veriliyor. Ancak KYK kredisi, talep eden tüm öğrencilere veriliyor. KYK yurtlarına kapasitesine göre öğrenciler yerleştiriliyor. Ancak son zamanlarda hem öğrenci sayısının artması hem de kiraların yüksek olması nedeniyle pek çok öğrenci yurtlarda kalmak istiyor. Bu nedenle yurtların doluluk oramı artıyor.