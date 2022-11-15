KYK bursu ve öğrenim kredisi başvuruları e-devlet üzerinden başladı! İşte KYK bursu başvuru linki
Öğrenciler için can damarı olan KYK bursu ve öğrenim kredisi başvuruları e-devlet üzerinden az önce başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bağlamında az önce son dakika paylaşılan haberde GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığı açıklandı. Bugün başlayan burs başvuruları 17 Kasım Perşembe saat 23.59’a kadar yapılabilek. Burs başvurusunda bulunacak öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.
İşte KYK bursu başvuru linki
https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu
KYK Bursununu Hangi Öğrenciler Alır?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilir.
KYK Bursu
KYK bursu MYO, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora okuyan 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre belirli sayıdaki başarılı öğrencilere, gereksinim sahibi öğrencilere verdiği karşılıksız ödemedir.