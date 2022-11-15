Dolar o tarihte akıp gidecek! Almayan arkasından bakacak! Elinde dolar olan hemen baksın!

Elinde dolar olan hemen baksın! Dolar o tarihte akıp gidecek! Almayan arkasından bakacak! Piyasadaki iniş çıkışlar nedeniyle insanların çoğu önemli tahminler yapan ekonomistleri dikkatle takip etmektedir. İsabetli tahminleri ve önerileriyle öne çıkan Selçuk Geçer dolar hakkında yapmış olduğu açıklamalarla haklı bir ün kazanmış durumda. Bazı insanlar onu dinleyerek yatırımlarına yön vermektedir. Çünkü bu hem kolay hem de karlı olabiliyor.

Dolar Alıp Başını Gidecek!

Ekonominin olumsuz havasında insanların yatırımlarını akıllıca yönetmesi oldukça önemlidir. Tasarruflar altın, emtia ve döviz gibi alternatiflerde tutulabilir. Selçuk Geçer’e göre dolar büyük getirisi olan bir araç olacak.

Ciddi bir yükselişin beklendiği dolar kuru ülke için sıkıntı olsa da kar elde etmek isteyenler için ideal bir araç olacak gibi görünmektedir. Elinde dolar tutanlara kritik bazı uyarılar yapan isim enflasyon rakamlarına dikkat çekti.

Yaptığı açıklamalarla her zaman çok konuşulan ünlü isim dolara dair yüksek tahminleri nedeniyle BDDK’nın suç duyurusuna bile maruz kalmıştı.

Ekonomist enflasyonun düşmeyip yükselmeye devam etmesi durumunda dolar kurunda bir kontrolün olmayacağını belirleterek üç ayı işaret etti. Bu aylar ekim, kasım ve aralığı kapsıyor. Buna göre Türk ekonomisi derin ve korkunç bir batağa gidiyor.

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