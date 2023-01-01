KYK Burs/Kredi Ödemeleri Yattı mı? 3 Aylık Toplu Ödeme Yatacak!

Yeni yıla sayılı günler kala burs ve kredi ödemelerine yönelik haberler araştırılıyor. Kısa süre önce ilk kez burs/kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin alacakları ilk maaş araştırılmaya başlanmıştı. Başvuru yapıldıktan sonra üzerinden 3 aylık dönem geçti. 3 aylık ödemenin toplu olarak yapılması bekleniyor. Fakat hangi gün yatırılacak bilinmiyor. Yılbaşına giriş yapmadan önce hesaplara yatırılacak mı? öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yerini alıyor.

Kredi ve burs başvurusu yaptıktan sonra 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı için hak kazanan tüm adaylar taahhütnameleri onaylandığı andan itibaren ödeme aşamasına geçiyor. Konu üzerine Bakanlık açıklamada bulundu. 3 aylık toplu ödeme yapılacağına yönelik söylentilere de net bir sonuç sundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kasapoğlu Burs/Kredi ödemesine yönelik yeni yılın sayılı günler kala her an vatandaşın yanınızdayız ve bu yıl içerisinde burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan tüm öğrencilerin ödemeleri hesaplarında bulmaya başladı, yorumumda bulundu.

KYK Burs/Kredi Ödemesi Ne Zaman Yatacak?

Bu demek oluyor ki yeni yıla giriş yapılmadan önce 3 aylık toplu para ödemesi öğrencilerin hesabına yatırılmaya başlandı. KYK burs ödemesi alma hakkı kazanan öğrenciler ise TC kimlik numarasının son rakamına göre bu tutarı hesabında bulabiliyor. Bu hesaplamaya göre her ayın 6'sı ile 10’u arasında ödeme yapılıyor.

TC kimlik numarasının son rakamı sıfırla başlayanlar 6.günü

2 ile başlayanlar 7. günü

4'le başlayanlar 8. günü

6 ile başlayanlar 9. günü

8 ile başlayanlar ise her ayın 10. günü hesabında bulabiliyor

Burs/Kredi Ödemesi Ne Kadar Oldu?

2022 ve 2023 yılında burs ya da kredi alma hakkı kazanan tüm öğrenciler için %47'lik bir artış yapıldığı açıklanmıştı. Yenilenen tutar sonrası lisans düzeyinde öğrenim gören bir öğrencinin alacağı rakam 1.250 TL'ye ulaştı. 2022 yılı yeni dönem başlangıcında bu rakam 850 TL idi. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar için ise şu şekilde oldu. Yüksek lisans için ödenen 1.700 TL, 2.500 TL'ye ulaştı. Doktora için ödemeler 2.550 TL, 3.750 TL'ye ulaştı.

Kredi Bursa Döner mi?

KYK sisteminde lisans öğrencilik dönemine başlayan bir öğrencinin burs ödemesi almaya başlaması demek 4.yılın sonunda herhangi bir şekilde devlete ödeme yapmayacak, demek anlamına geliyor. Fakat üniversite başlangıcından itibaren kredi çıkan ve kredi almaya başlayan bir öğrenci 4. yılın sonunda toplu olarak almış olduğu tutarı geri ödemek zorunda oluyor. Böyle bir durumda kredi alırken öğrencinin kredisinin bursa çevrilmesi de mümkün oluyor. Burs verilecek öğrenci kapsamına girildiği fark edildiğinde kredi alan bir kişi bu durumunu belgelendirdiği andan itibaren belgesini değiştirebiliyor ve krediyi bursa dönüştürebiliyor. Kredinin bursa dönüştürülebilmesi için bulunulan bölgedeki genel müdürlüğe gidilerek dilekçe yardımı ile müracaat edilebilir.

Burs Ne Zaman Kesilir?

Belirli durumlarda devletin ödemiş olduğu burs ya da kredi kesintiye uğrayabilir. Burs kesintiye uğrayarak kredi yere dönüşebilir. Bunun sebepleri arasında şunlar vardır:

Belirlenmiş kriterler kapsamında tamamen başarısız bir eğitim hayatına giriş yapmak

Eğitim dönemi boyunca kurumdan atılmak, çıkarılmak ya da en az bir yıllık süreyle uzaklaştırma cezası almak

Okulu okumaktan vazgeçmek

Kayıt ile dondurma ya da izin alma durumları

Eğitim kurumunun bir anda kapatılması

Yurtta kalan öğrencinin süresiz yurttan çıkma cezası alması

Kesin bir hükümle mahkumiyet süreci başlatılan öğrencinin de bursu kesiliyor

Aynı durumlar kredi alanlar için de geçerli oluyor