Halkbank bankamatik kartı hesabı üzerinden vatandaşlara 33.000 TL ödeme yapacak...

Son dakika banka haberine göre Halkbank müşterisi olan vatandaşlara 33.000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştiriliyor. Halkbank müşterisi olan vatandaşlar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda Kredi ödemelerine hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Halkbank nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Halkbank bankamatik kartı üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların öncelikli olarak banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemleri gerçekleştirilmektedir. Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka müşterisi olmanız durumunda Halkbank uygun faiz oranları ile birlikte sizlere mobil uygulama üzerinde krediyi imkanı sağlayacak.

Halkbank mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte Kredi ödemenizi gerçekleştirerek sizlere 33 bin TL 36 ay vadeli Kredi ödeme tablosu oluşturularak ilk taksit ödemenize de 90 gün erteleme yapma imkanı sunulacaktır.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan vatandaşlar Halkbank üzerinden 33 bin TL'ye kadar kredi kullanabilmektedir. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda bu banka şubesine giderek maaş taşıma işlemlerini yapabilir ve daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi veya emekli kredisi kullanabilmektedir.

Diğer kamu bankaları üzerinden de nakit ödenecek...

Halkbank harici diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesabı olan vatandaşlarda acil ihtiyaçları olması durumunda üzülmesin. Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesabınızın olması durumunda bu bankaların da mobil uygulamalarını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan tutarları hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankaları üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde sizlere 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli düşük faizli kredi ödemeleri yapılmaktadır.