Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte başlayan yeni dönem de öğrenciler için heyecanla beklenen süreç sonunda sonlandı. Yaşadığı ilden farklı bir ilde üniversite öğrenimi görmek için hazırlıklara başlayan öğrenciler yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak? sorusunu merak ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile KYK yurt başvurularının 28 Ağustos tarihi itibariyle online ortamda başvuruya açık hale getirildiği paylaşıldı. Her öğrenci e-devlet sistemi üzerinden gerekli bilgileri girerek başvuru işlemini tamamlayabiliyor. Peki KYK burs/kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor bakanlığı milyonlarca öğrenciyi ilgilendirecek o haberle ilgili henüz yeni bir gelişme paylaşmadı. 2023 yılı KYK burs/kredi başvurusu nasıl ve ne zaman başlayacak? sorusu yanıt bulmadı. Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği bu sorunun yanıtı Genç ve Spor Bakanlığı veya KYK üzerinden yapılacak açıklama ile paylaşılacak.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Henüz resmi başvuru sürecine dair bilgi gelmezken konuyla ilgili geçen yıl başlayan başvurular dikkate alındı. Geçtiğimiz yıl KYK burs/kredi başvurusu 15 ve 17 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Online olarak açılan sistem ile öğrenciler eğitim hayatları boyunca oluşabilecek dezavantajları giderebilmek için maddi kaynak sunan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait sayfa üzerinden kredi ve burs başvurusunda bulunmuştu.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

KYK veya GSB tarafından yapılacak başvuru açıklaması ile süreç netleşecek. Devletin sunduğu KYK burs/kredi ödemesinden kimler yararlanabilir? Öncelikli olarak burs alacak öğrenci grubunda yer alan işte o öğrenciler:

-Şehit çocukları, Gazi çocukları

-Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli bulunan öğrenciler

-Anne veya babası vefat etmiş olanlar

-Amatör milli sporcu olan öğrenciler