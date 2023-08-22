Üniversite okuyan öğrencilere, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi veriliyor. Burs, maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler tarafından alınabilir. Kredi için herhangi bir sınırlama yoktur. Gerekli başvuruları yapanlar, Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alabilir.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile beraber öğrenciler, ilk olarak üniversite kayıtlarını yapacak. Ardından yurt kayıtları yapılacak. Burs ve kredi başvuruları ise daha sonra yapılacak. Pek çok öğrenci burs ve kredi tutarının ne kadar olacağını merak ediyor. Özellikle ailesinden ayrı bir şehirde okuyan öğrenciler için kredi ve burs miktarları önem arz ediyor.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı, öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kredi ve burs ücretlerine Ocak ayında zam yapılıyor. Gelecek Ocak ayında da büyük ihtimalle ücretler artırılacak. Zamdan önce burs ve kredi miktarı 1250 TL olarak ödenmeye devam edilecek.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine daha fazla ödeme yapılıyor. Yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL veriliyor. Doktora öğrencilerine 3750 TL tutarında ödeme veriliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılır. Burs ve kredi başvurusu bir arada yapılır. Kurum, başvuruları inceleyerek uygun şartları taşıyan öğrencilere burs verir. Burs için bazı öğrencilere öncelik tanınıyor. Şehit ve gazi çocukları, bursta önceliğe sahiptir. %40 ve üzeri engelli raporu olanlar da öncelikten yararlanabilir.

Anne ve babası vefat edenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurtlarında kalanlar, Darüşşafaka Lisesi mezunları; burslarda öncelikten yararlanabilir. Burslarda geri ödeme yoktur. Ancak alınan kredilerin mezun olduktan iki yıl sonra geri ödenmesi gerekir. Geri ödemelerin yapılmaması halinde borca faiz işler. Faizlerle beraber borcun ödenmesi daha zor hale gelir. Bu nedenle düzenli ödeme yapmak ve ödemeleri aksatmamak son derece önemlidir.