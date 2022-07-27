KYK Borcunu Önceden Ödeyenlere Müjdeli Haber! Onlar İçin de Düzenleme Var

Yasal düzenleme KYK borçlarının faizlerinin silinmesi hakkında gündemde yer alıyordu ve yaşanacak olan gelişmeler araştırılıyordu. Bunun yanı sıra KYK borcunu daha önceden ödemiş olan öğrenciler için de yeni bir formülüm bulunabileceği yönünde açıklamalar gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili önemli bir duyuru gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin merak ve heyecan içerisinde beklediği öğrenim kredisinin geri ödenmesi hakkında konuşma yaptı.

Öğrenim kredisinin geri ödemesi hakkında önemli bir duyuru gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde beklenen açıklamayı yapmış ve yeni düzenleme hakkında önemli ifadeler kullanmıştı. Faizlerin silinmesi ile beraber KYK kredi borçlarında sadece ana paranın tahsil edileceğinin duyurusunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ardından uzun süre boyunca gündemde yer almıştı. Borç sorgulaması yapan gençler ise açıklama ardından düzenlemenin henüz yürürlüğe girmemesi nedeniyle sistemde borçlarının tamamı ile karşılaşmıştı.

Düzenlemenin henüz yürürlüğe girmemesinin nedeniyle gençler borç sorgulaması yaptıkları sırada sistem üzerinde borçlarının tamamını görmüş ve sürecin yasal düzenlemeden sonra başlayacağı açıklanmıştı. Konu ile ilgili olarak alınan kredilerin üretici fiyat endeksi farkına göre gerçekleşeceği bildirildi. Bunun yanı sıra geri ödeme tablosunda yapılacak olan düzenlenme sebebi ile yalnızca ana paranın ödemesi hakkında sürecin yasal düzenleme ardından başlayacağı bildirildi. Rakamların yasa yürürlüğe girer girmez yenileneceği ve ÜFE farkının silineceği yönünde bilgiler paylaşıldı. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi ile beraber gençler KYK borçlarında sadece ana paralarını ödeme durumunda kalacak.

Borcunu daha önceden ödeyenler için konu hakkında bir şey yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Daha önceden borcunu ödeyenler için geriye dönük bir işlemin yapılması mümkün gözükmese de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı seçenekler üzerinde durduğu belirtilmişti. KYK borçlarının geri ödenmesi hakkında icralık olanların borçlarının ana para üzerinden yapılandırılması, söz konusu ödemelerin 2 sene sonra başlayacak koşulunu kaldırılması ve taksitle ödeme ya da peşin tablosu gibi seçenekler üzerinde düşünülüyor.

KYK borçlarını daha önceden faizi ile birlikte ödemiş olanlar için hakkaniyet açısından ana para dışında gerçekleşen ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde tartışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

KYK Faizleri Silindi Mi, Ne Zaman Hangi Tarihte Silinecek?

Alınan karar hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi geri ödemelerinde gençler üzerinden önemli bir hüküm kaldırılacağını açıklamıştı. Öğrenim kredisi problemini kökten çözeceklerini ifade eden Erdoğan açıklamaları ile adından söz ettirmişti. KYK kredi faizlerinin hangi tarihte ve ne zaman silineceği ise merak konusu oldu.

Kredi ödemesi önümüzdeki yıl itibariyle başlayacak olan öğrencilerin artık yalnızca alınan kredi rakamı kadar sorunlu olacakları ifade edildi. KYK faizlerinin ne zaman silineceği ve hangi tarihte silineceği yapılan açıklama ardından merak konusu olmuştu. Bu kararın yürürlüğe girmesi ardından sistemde gözükeceği bilgisi açıklandı.

KYK Geriye Dönük Ödenen Borçlar Silinecek Mi?

Geriye dönük ödenen KYK borçlarının silinmesi hakkında konular gündemde yer alırken daha önce hiçbir öğrencinin faiz uygulamasına tabi tutulmadığı da açıklandı. Son zamanlarda diğer taraftan enflasyonun istenilmeyen düzeylere yükselmesi sonucunda öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenilmeyen rakamların ortaya çıktığı yönünde bilgiler paylaşıldı.