Kuzey Kore Yeni Uçaksavar Füzesi Fırlattı

Kuzey Kore Cuma günü yaptığı açıklamada, bir dizi silah testinin en sonuncusu olan yeni geliştirilen uçaksavar füzesini fırlattığını söyledi.

Güney Kore ile ilişkileri çözmeye istekli olduğunu ifade etmesine rağmen, bu, ülkenin bu yılki dördüncü füze denemesi.

Devlet medyası KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore uçaksavar füzesini çok amaçlı silah performansı için test etti. Test, fırlatıcı, radar ve çok amaçlı savaş komuta aracının pratik işlevselliğinin yanı sıra füzenin savaş performansını doğrulamaktı.

Perşembe günü münzevi devlet tarafından yayınlanan test başlatmasının tarihsiz bir resmi, çorak bir alana park edilmiş bir araçtan şık bir füze fırlatıldığını gösterdi. Kuzey'in Ekim 2020 ve bu yıl Ocak'ta son iki askeri geçit töreninde sergilediği silahlara benzeyen araçlardaki tüp benzeri bir yapıdan ateşlendi.

Test, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi tarafından Kuzey Koreli mareşal Pak Jong-chon'un huzurunda gerçekleştirildi.

Güney Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'nin BM kararları tarafından yasaklanan balistik füze fırlatmalarını gerçekleştikten hemen sonra kamuoyuna açık bir şekilde onaylıyor. Ancak Perşembe günleri için bunu yapmadılar, bu da test edilen silahın farklı bir tür olabileceğini gösteriyor.

Seul'ün genelkurmay başkanları Cuma günü yaptığı açıklamada, Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin Kuzey Kore'nin hareketlerini izlediğini ancak ayrıntı vermediğini söyledi.

Seul'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi'nde profesör olan Kim Dong-yub, fırlatmanın, gelen düşman füzelerini ve uçaklarını vurmak için tasarlanmış bir füze geliştirme testinin ilkel aşaması gibi göründüğünü söyledi.

Füzenin, maksimum 250 mil menzile sahip olduğunu ve gizli jetleri engelleyebileceğini söylediği Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine benzediğini söyledi.

KCNA'ya göre, bu yeni cephanelik ile Kuzey Kore, çift dümen kontrolü ve çift impulslu uçuş motoru gibi yeni kilit teknolojilerle hava hedeflerini düşürebileceğini söyledi. “Füze kontrol sisteminin hızlı tepki verme ve güdüm doğruluğunda önemli bir artış” getirdiğini söyledi.

Son testler, altı ay içinde bu tür ilk lansmanlardı ve ülkenin ABD, Çin ve Rusya ile uyumlu olarak cephaneliğini güçlendirme arzusunun bir başka göstergesi.

28 Eylül'de Kuzey Kore, “müstakil hipersonik kayan savaş başlığının” uçuş özelliklerine sahip bir hipersonik füze ateşledi.

Bu ayın başlarında, Kuzey Kore, düşmanlarına “sert bir darbe” olarak hizmet edebilecek nükleer yeteneklere sahip, demiryolu kaynaklı bir seyir füzesi ve balistik füzeler ateşlediğinde bir sürpriz yaptı ve komşuları Japonya ve Güney Kore'den güçlü kınamalara yol açtı.

İki ülke füzelerin kendi topraklarına düştüğünü doğruladı. İki ülke, Kuzey'in "çılgın" füze fırlatmasının Birleşmiş Milletler kararlarını doğrudan ihlal ettiğini ve bölge için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Pyongyang, silah testlerinin diğer silahlı ülkeler gibi kendini savunma yeteneklerini artırmanın bir yolu olduğunu savundu. Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore, güney komşusunu çifte standart ve düşmanca politikalarla suçladı.