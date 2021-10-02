Delta Varyantı Artarken COVID-19 Ölümleri ABD'de 700.000'i Geçti

ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı Cuma günü geç saatlerde 700.000'i gölgede bıraktı - Boston nüfusundan daha fazla bir sayı Son 100.000 ölüm, ölümleri, hastaneye yatışları ve ciddi hastalıkları ezici bir şekilde önleyen aşıların bu yaşın üzerindeki herhangi bir Amerikalı için mevcut olduğu bir dönemde meydana geldi.

Bu dönüm noktası, yazın başlarında hafifleyen bir salgının karanlık bir dönüş yapmasını izleyen doktorlar, halk sağlığı yetkilileri ve Amerikan halkı için son derece sinir bozucu. On milyonlarca Amerikalı aşı olmayı reddetti ve son derece bulaşıcı delta varyantının ülkeyi yarmasına ve 3 1/2 ayda ölüm sayısını 600.000'den 700.000'e göndermesine izin verdi.

Florida, Haziran ortasından bu yana virüs yaklaşık 17.000 kişiyi öldürerek, bu dönemde herhangi bir eyalette açık ara en fazla ölüme maruz kaldı. Teksas 13.000 ölümle ikinci oldu. İki eyalet, ülke nüfusunun 'ini oluşturuyor, ancak ulus 600.000 eşiğini geçtiğinden beri ulusun ölümlerinin %30'undan fazlası.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu olan ve halka açık olarak rapor edilen devlet verilerini analiz eden Dr. David Dowdy, son 100.000 ölümün en az 70.000'inin aşılanmamış kişilerde olduğunu söylemenin güvenli olduğunu söyledi. Ve çığır açan enfeksiyonlarla ölen aşılı insanlardan çoğunun virüsü aşılanmamış bir kişiden kaptığını söyledi.

Dowdy, "Eğer aşılarımızda daha etkili olsaydık, o zaman bu ölümlerin %90'ını önleyebileceğimizi söylemek doğru olur" dedi.

Dowdy, "Bu sadece ekrandaki bir sayı değil," dedi. "Aileleri, onlar için dünyaları ifade eden birini kaybeden insanların on binlerce trajik hikayesi."

Danny Baker onlardan biri. Kansas, Riley'den 28 yaşındaki tohum nakliyecisi yaz boyunca COVID-19'a yakalandı, bir aydan fazla hastanede kaldı ve 14 Eylül'de öldü. Geride bir eş ve 7 aylık bir kız çocuğu bıraktı. 56 yaşındaki babası JD Baker, "Bu şey, 28 yaşında genç bir adam, 6'2", 300 kiloluk bir yetişkin adamı aldı ve onu hiçbir şeymiş gibi yere indirdi" dedi. Milford, Kansas. "Yani gençler, gençlikleri ve güçleri nedeniyle hala ... korunduklarını düşünüyorlarsa, artık orada değiller."

Salgının ilk günlerinde, lisede şampiyonluk tuzağı atıcısı olan ve avlanmayı ve balık tutmayı seven Danny Baker, aşı için ilk sırada olacağını ısrarla annesini hatırlattı.