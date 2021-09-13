Kuzey Kore 'Nükleer Potansiyele Sahip' İlk Seyir Füzesini Ateşledi

Kuzey Kore Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir dizi testin parçası olarak ilk "stratejik" uzun menzilli seyir füzesini başarıyla fırlattığını söyledi ve analistlerin nükleer potansiyele sahip bir silah olabileceğine dair uluslararası endişeleri körükledi.

Devlet tarafından işletilen Kore Merkez Haber Ajansı'na (KNCA) göre, hafta sonu boyunca gerçekleştirilen testlerde, Kuzey Kore füzeleri seyahat etti ve 1.500 km (930 mil) mesafedeki hedefleri vurdu. ABD ordusu, füze testleriyle ilgili endişelerini dile getirerek, bunların ülkenin komşuları ve ötesine “tehdit” oluşturduğunu söyledi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, Kuzey'in resmi adı olan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "Bu faaliyet, Kuzey Kore'nin askeri programını geliştirmeye ve komşularına ve uluslararası topluma yönelik tehditlere odaklanmaya devam ettiğini vurgulamaktadır." Dedi.

Japonya, testlerin ardından "son derece endişeli" olduğunu söyledi. Japonya'nın kabine sekreteri Katsunobu Kato, bu tür bir menzile sahip Kuzey Kore füzelerinin "Japonya ve çevresindeki bölgelerin barış ve güvenliği için ciddi bir tehdit" oluşturacağını söyledi.

Tokyo'nun Kuzey Kore'nin son testleri hakkında bilgi toplamak için Washington ve Seul ile yakın çalıştığını ancak silahların Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine girdiğine dair hemen bir işaret olmadığını söyledi.

Kuzey Kore devlet medyası, füzelerin iki yıllık araştırmaların ardından ateşlendiğini, yörüngelerini değiştirdiklerini ve hedefi vurmadan ve Kuzey'in karasularına düşmeden önce iki saat boyunca "pattern-8 uçuş yörüngesinde" uçtuklarını söyledi.

Kuzey Kore, seyir füzelerinin “stratejik önemini” selamladı ve ülkenin artık “devletimizin güvenliğini daha güvenilir bir şekilde garanti altına almak ve düşman güçlerin askeri manevralarını güçlü bir şekilde kontrol altına almak için başka bir etkili caydırıcılık aracına sahip olduğunu” övdü.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir dizi kararıyla balistik füze geliştirmesi ve test etmesi yasaklandı. Seyir füzesi testlerine izin veriliyor, ancak Kuzey, ABD ile nükleer müzakerelerde uzun süredir devam eden kilitlenme nedeniyle askeri yeteneklerini genişletmeye devam ederken, gözlemciler arasında endişe konusu olmaya devam ediyor. Bu, Kuzey Kore'nin yeni bir taktik kısa menzilli balistik füze fırlattığı Mart ayından bu yana ilk füze testiydi.