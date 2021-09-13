Neredeyse Herkes Kara Listede, Ama Bu Dert Değil, Kara Listede Olan Kişilere 40.000 TL Kredi Verilecek

Vatandaşlara yeni haber var. Kara listede olan kişilere müjdeli haber geldi. Kredi almak isteyenler, özellikle pandemi döneminde kara listeye girdiyse bankalar bu kişilere kredi imkanı tanıyarak borçlarını kapatacaklar. 40.000 TL'ye kadar verilecek olan bu krediler, ihtiyaç kredisi olarak sunulacak.

Koronavirüs döneminde, para ihtiyacı oldukça sıkıntı yaşadığımız bir durum oldu. Gerek devlet destekleri, gerekse de bankaların yaptığı kampanyalar oldukça konuşuldu. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere verilecek bu kampanyalarda, koronavirüs zamanında kara listeye düşen kişiler yararlanacak. Esnaf olan, emekli olan ve bankalardan kredi alacak kişilerin sigortalı çalışan olması durumunda kredi notu düşük olsa bile onay alabileceklerdir.

40.000 TL'ye Kadar Kredi Onayı Verilecek, Şartlar Belli Oldu...

40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, uygun faizlerle kredi kullanacaklar. 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak kişiler, Aktifbank'tan hemen kredi notu düşük olsa bile onay alabilecekler. Aktifbank kredi notu düşük ve banka sicili temiz olmayan kişilere onay veriyor. Kredi başvurusu için Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve onaylanan kredinizi de hemen alacaksınız. 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan kişiler 36 ay vadeye kadar kredi alacaklardır.

Bankalardan kredi kullanabilmeniz için kredi notu önemlidir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan az riskli grup kredi kullanabilecektir. 700 ile 1100 arasında kredi notunuz varsa riskli olduğunuz için ipotekli kredi, konut kredisi veya taşıt kredisi kullanabilirsiniz.

Kredi Onayı Nasıl Verilecek?

Devlet destekli olarak verilecek bu kredi kampanyasında son dakika kredi notu uygun olmayan ve kara listeden yeni çıkan kişiler, banka şubelerinden başvuru yapabileceklerdir. Kara liste borcu olan ve bu borcu ödeyen kişiler, başvuru yaparak kredi kullanabileceklerdir. İhtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi alacağınız bu krediler, Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank, TEB, Vakıfbank, GAranti BBVA, İş Bankası gibi bankalardan da verilmektedir. Her bankanın kendine özel olarak hazırladığı kredi politikaları vardır. Bu politikalara göre hemen onay alabileceksiniz...