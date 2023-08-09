Altın yatırımcıları son zamanlarda zorlu bir dönemden geçiyor. Altın fiyatları durgun seyrederken, fiyatlar dar bir aralıkta sıkışmış gibi görünüyor. Altının ons fiyatı 1.930 dolara kadar gerilerken, gram altın 1.674 TL'den alıcı buluyor. Beklenen fiyat artışlarının gerçekleşmemesi altın yatırımcısında endişe meydana getirdi. Ancak kuyumcular, altın fiyatlarının gideceği rakamı açıklayarak yatırımcıya umut verdi. İşte detaylar.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Altın piyasasını değerlendiren kuyumcu esnafı Şener Sunar, "Son dönemde altın fiyatlarında önemli bir hareket görmedik. Ancak yatırım yapmak isteyenlerin gram altına yoğun bir talebi olduğunu gördük. Altın satan müşteri sayısı yok denecek kadar az. Fiyat beklentileri dalgalanabilir, ancak altına yatırım yapanların yıl sonunda pişman olmayacağından eminiz.

“Altın fiyatlarının Ağustos ayında durgunlaşıp Eylül ayında yükselişe geçmesi yaygın bir eğilimdir. Şu anda da aynı durumu yaşıyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren fiyatlar yükselmeye başlayacak ve yılsonuna kadar altının gram fiyatının 2.000 TL'yi aşmasını bekliyoruz.” dedi.

ELİNİZDE NE VARSA KUYUMCUYA KOŞUN!

Kuyumcu esnaflarından Kemal Şahinoğlu, altın fiyatlarına ilişkin görüşlerini paylaştı ve altının zaman içerisinde sağlamış olduğu istikrarlı getiriye vurgu yaptı ve “Dalgalanmalar ne olursa olsun, altın yatırımlarının güvenli olduğu kanıtlanmış ve yatırımcıların zarara uğramaması sağlanmıştır. Paralarını enflasyona karşı korumak isteyenler için altın satın almak akıllıca bir seçimdir. Ancak, fiziki altın mevcudiyeti önümüzdeki aylarda sınırlı hale gelebileceğinden, vakit kaybetmeden harekete geçmek çok önemlidir. Ayrıca, fiziki altın için artan vergilendirme ve fiyat farklılıkları olasılığı da bulunmaktadır. Bu nedenle, değerinin önemli ölçüde artması beklendiğinden, maddi imkânı olan bireyler altın edinmeyi ve ellerinde tutmayı düşünmelidir. Yılsonuna kadar altının gram fiyatının yaklaşık 1.950 TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz, ancak çeşitli ekonomik faktörler bu durumu etkileyebilir.” dedi.