İslam Memiş beklentileri yükseltti! Altın fiyatlarını görenlerin gözü bir o yana bir bu yana kayıyor! Şubat ayında...Altın fiyatları Ocak 2023'te tarihi rekorunu kırdı. Fiyatlarda yaşanan bu yükselişin yastık altı yatırımı olan vatandaşların yüzünü güldürdü. Tabloda fiyatların netleşmesiyle birlikte uzman yorumları birinci sırayı aldı. Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş son tabloyu ve kritik detayları meraklıları için değerlendirdi. Memiş gram ve çeyrek altın o rakamları işaret etti.

Altın fiyatlarını görenlerin gözü bir o yana bir bu yana kayıyor! İslam Memiş beklentileri yükseltti! Şubat ayında en az o seviyeleri vuracak. Altın fiyatları özellikle Ocak ayındaki sıçrayışıyla yatırım yapmayı düşünenlerin gözdesi oldu. Fiyatlarda ibrenin yukarıya vurması gözleri yeni yorumlara çevirdi. Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş kritik detayları vatandaşlar için değerlendirdi.

"O BANDA SIKIŞTI"

Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş açıklamasında, Altının onsu 1900-1950 bant aralığına sıkıştı. Bant aralığı yüksek. 1940'a kadar yükseldi, 1932 dolar seviyesinde. Benim nazarımda yüksek, alım seviyelerimizi gram altın yatırımcıları biliyor." dedi.

"SAKİNCE BEKLEYİN..."

Memiş açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Gram altın TL ekranlarda 1175 lira, Kapalıçarşı'da 1181-86 lira aralığında. Agresif yükseliş, sağlıksız yükseliş tekrar geriledi (dün). 12 liralık değer kaybı oldu akşam (dün) saatlerinde. 1140, 1150 seviyelerinden alım yapılabilir ama şu an bu seviyelerden alım yapılmasının uygun olmadığını düşünüyorum.

"ÇOK ÖNEMLİ KAZANÇ"

1230, 1350, 1450, 1550 olarak yukarı yönlü gram altın göreceğiz uzun vadede. 3 haftada 81 lira yükseldi, çok önemli bir kazanç. Gramında 81 lira. Bunun bir düzeltme yapması gerekiyor. Alım yapacak olanların da biraz daha beklemesi gerekiyor." şeklinde devam etti.

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