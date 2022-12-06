Finansbank'tan direk onay! 150.000 TL tutarlı 3 sene vadeli kredi kampanyası başladı

150.000 TL tutarlı 3 sene vadeli kredi kampanyası başladı. Finansbank'tan direk onay! Aralık ayı içinde araç almak isteyenlerin işini kolaylaştıracak birbirinden güzel kampanyalar geldi. Kamu bankalarının yanında özel bankalardan da oldukça uygun kredi seçenekleri geldi. Günümüzde artık araç almak zorlayıcı bir durum haline geldi. Çünkü birçok markanın ikinci el fiyatı 500.000 TL bandına kadar çıktı.

Finansbank Düşük Faiz Yüksek Kredi Veriyor

Aralık ayında 150.000 TL’ye kadar kredi veren bankalardan bir tanesi de Finansbank oldu. Banka vade sayısını 48 aya kadar çıkarmıştır. Kredi faizi ise yüzde 1,99 dur.

En yüksek faiz ve vade oranlarını seçerseniz aylık 5.200 TL’lik ödemelerle kredinizi tamamlayabilirsiniz. Finansbank hiçbir komisyon ücreti almayacağını belirtirken 1 tane kefil istemektedir.

Bunun haricinde ise hiçbir belge istememekte ve kredi notuna bakmakla yetinmektedir.

Müşterisine önem veren banka aynı gün içinde kredi talebinde bulanan müşterilerine geri dönüş sağlamaktadır. Kefil istemesinden dolayı başvuru aşaması biraz zorlasa da uygun faiz oranları sunması krediyi avantajlı hale getiriyor.

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