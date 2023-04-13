ABD enflasyon verileri, alınan karşılıklar ile ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tutanakları resesyon endişelerini arttırdı. Küresel piyasalarda karışık seyir yaşanıyor.

Fed tarafından yaşanan enflasyon ve resesyon arasındaki ikilem, gelecek dönem için para politikalarında belirsizlikleri arttırıyor. Önceki gün açılanan veriler baz alındığında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’ de yıllık bazda yüzde 6 dan yüzde 5 e düşerek beklentileri geride bıraktı. Buna rağmen çekirdek TÜFE’deki artışın yüzde 5,5 ten yüzde 5,6’ ya yükselmesi kafalardaki soru işaretini kaldırmış oldu.

Diğer tarafından Fed yetkililerinden politikalara ilişkin verilen karışık sinyaller fiyatlandırma konusunda zorluk yaşatıyor. Fed Başkanı Barkin, enflasyonun yavaşlama trendine girdiğini fakat hala beklenen hedefle uyumu bir şekilde düşmediğinin altını çizdi. Enflasyon oranlarının istenilen hedeflere gelebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaça olduğunu dile getiren Barkin, talepte yaşana soğumaya rağmen enflasyonda bir kırılmayı gösterin bir kanıt görülmediği ifade edildi.

tahvil piyasaları ile emtia piyasalarında yaşanan hareketliliğin dar bir alanda sıkıştığı görülürken, resesyona yönelik endişeler pay piyasalarında değer kaybı yaşattı.

New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,41 oranında, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 oranında ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,85 oranında gerilemiş oldu.

Enflasyon Avrupa’da Daha Güçlü



önceki gün Avrupa borsalarında yükseliş eğilimi yaşanırken, bugün gelen vereler bölgede enflasyonun güçlü kaldığına işaret ediyor. Almanya’da TÜFE’deki yaşanan artış Mart ayında yüzde 7,4 ile beklentileri karşılamış oldu. İngiltere’de ise sanayi üretiminde yavaşlama yaşanıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayda yapılması beklenen toplantıda 25 baz puan faiz artımı için beklenti oluştu. Kesin gözü ile bakılırken faizlerde 50 baz puan artış ihtimali ise yeniden fiyatlandırmalara dâhil edildi.