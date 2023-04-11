Küresel Ekonomide Alarm İzleri! Faiz Artışı ve Yüksek Enflasyon Çıkmazı Endişe Veriyor!

ABD'de ön plana çıkan banka iflasları ve İsviçre Bankası Credit Suisse’de yaşanan gelişmeler, Avrupa bankalarına sıçraması endişe yaratıyor. Yüksek enflasyon ve faiz çıkmazı bankacılık sektöründe ortaya çıkarabilecek problemlere karşı alınabilecek önlemlerin kısıtlı oluşu küresel ekonomi için tehdit oluşturuyor.

Geçen ay ABD'de yaşanan Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank’ın gerçekleşen iflası, Avrupa bankaları da baskılıyor. Gerçekleşen ilk etki İsviçre bankaları arasında olan en büyük ikinci banka 167 yıllık geçmişi ile Credit Suisse’nin ortağı olan Suudi Ulusal Banka’sının sermaye artırımı konusundaki olumsuz tavrı hisse senetlerinde hızlı düşüşe neden oldu ve satış baskısı ise piyasanın tamamına yayıldı.

Bankacılık Krizinde Resesyon Endişeleri

UBS, 19 Mart tarihinde Credit Suisse’in satın alınması ile ilgili anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Bankaların tahvil fiyatlarında baskı uygulanması nedeni ile Avrupa piyasalarında oynaklık yaşanması, bankacılık krizinin yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve enerji krizi nedeni ile baskı altında bulunan küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilemesi endişeleri arttırdı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Georgieva, yapmış olduğu açıklamada, önde gelen merkez bankaları tarafından belirlenmiş olan yüksek faiz oranları hane halkı ve işletmeler için borçlanma maliyetini artırması sonucu küresel ekonomide 1990 yılından bu yana en zayıf büyüme gerçekleştiği belirtildi.

İçinde Bulunan Dönemde Çözülmesi İmkânsız Bir Problem Söz Konusu

Londra Ekonomi Okulu (LSE) Finans Departmanı Sistemik Risk Merkezi Direktörü Danielsson, bankacılık sektöründe ortaya çıkan ve küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen durum hakkında değerlendirme yapıt. “ içinde bulunan dönem küresel ekonomi için en büyük tehditlerin bulunduğu bir dönem. Finansal sistem tehdit altında yer alıyor. Son dönemde yaşananlar iki büyük bankanın iflasını gerçekleştirdi. Bankalar ciddi anlamda baskı altında.” İfadelerin kullandı.