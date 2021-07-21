Kurbanlığın Peşinden Giden Tıp Öğrencisini 100 Kişilik Ekip Arayıp Bulamadı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen olayda 20 yaşında tıp okuyan Onur Eker isimli şahıs dedesinin dağlık alana kaçan kurbanlık koyunu yakalamak için yola düştü. Kurbanlığın peşinden giden 20 yaşındaki genç daha sonra kayboldu ve dünden bugüne kadar kendisinden haber alınamadı. 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker isimli şahsı havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.

Dokuz günlük bayram tatili için annesi ile beraber ilçeye bağlı olan Yeşilova Mahallesi'nde oturan 65 yaşındaki dedesi Zühtü Erdoğan'ın yanına gelen Onur Eker isimli şahıs, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiydi.

20 yaşındaki genç ile 65 yaşındaki dedesi, dün öğle saatlerinde kurbanlığı kesmek için ahırdan çıkardı ancak bu sırada koyunun dağlık alana doğru kaçması ile birlikte Eker kayboldu. Yaşanan bu durum sonrasında Tıp öğrencisi Onur Eker ile Zühtü Erdoğan isimli dedesi koyunun peşinden giderek kurbanlığı yakalamaya çalıştı.

Yaşanan olay sonrasında Zühtü Erdoğan isimli dede geri dönüp kamyonetini aldı ve koyunun önüne geçmeye çalıştı. Farklı bir yol kullanan dedesi kamyonetini alırken Onur Eker isimli genç ise dağlık alanda koyunu yakalamaya çalışırken gözlerden kayboldu.

Kurbanlığı yakalamak için dağlık alana çıkan torununu bir daha göremeyen Zühtü Erdoğan, yakınları ile birlikte arama yaptı fakat sonuç alamadığı zaman jandarma ile polis ekiplerine haber verildi.

Dün saat 15.00 itibarı ile arama kurtarma ekipleri Onur Eker isimli tıp öğrencisini bulmak için çalışmalar başlattı ve çalışma gece geç saatlere kadar devam etti. Yaklaşık olarak 24 saattir yapılan çalışmalar sonucunda gencin bulunamaması ile birlikte havadan helikopter destekli çalışmalarda başlatıldı ve drone ile termal kamera da kullanıldı. Yaklaşık olarak 100 kişilik arama Kurtarma ekibi Onur Eker isimli genci aramak için çalışmaları katıldı fakat gencin izine rastlanmadığı öğrenildi. Özel harekat ekiplerinin de katılmış olduğu arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken Eker'den hala bir iz yok.