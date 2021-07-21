Tuvana Türkay Yalıkavak'ta Denize Girerken Kameralara Yansıdı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, 2021 tatil sezonunu Fethiye'de açmış ve gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Son olarak rotasını Bodrum'a çeviren ünlü oyuncu Tuvana Türkay önceki gün Yalıkavak'ta denize girdiği sırada kameralara yansıdı.

Kağıt Ev isimli televizyon dizisi projesinin final yapması ardından Fethiye'ye giderek tatil sezonunu açan başarılı oyuncu Tuvana Türkay daha sonra Bodrum'a geçti ve tatiline kaldığı yerden devam etti.

Önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta konakladığı otelin iskelesinde kameralara yansıyan 30 yaşındaki ünlü isim Tuvana Türkay, Güneş ile denizin tadını çıkararak keyfine baktı. Lacivert renk bikinisi ile denize girerken görüntülenen başarılı oyuncu, sıcaktan bunaldığı zaman kendisini serin sulara bıraktı ve denizin tadını çıkardı.

Fit vücudu ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Tuvana Türkay denize atlamadan önce karete hareketleri sergileyerek meraklı bakışlara maruz kaldı. Yaklaşık olarak 1 saat boyunca suda kalan ünlü isim iskeleden atlamış olduğu denizde uzun süre kaldı. Kumsaldan çıkan ünlü oyuncu lacivert renk bikinisi ile dikkat çekti ve Fethiye'de başlamış olduğu tatiline Bodrum'da devam etti.

Geçtiğimiz haftalarda magazin gündeminin üst sıralarında yer alan oyuncu estetiksiz fotoğrafının yayınlandığı bir sosyal medya hesabında yapılan yoruma tepki göstermiş ve açıklamalarda bulunmuştu. Bunun yanı sıra Onur Tuna ile başrolünü paylaştığı Ağır Romantik isimli filminin gala gecesinde yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer almıştı.

Eski fotoğrafları paylaşan ünlü oyuncu Tuvana Türkay burnu dışında hiçbir estetiği bulunmadığını açıklamış ve mesleği bırakıp ülkeyi terk edeceğini söylemişti. Kendisiyle artık uğraşılmaması gerektiğini ifade eden oyuncu bir süre yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer almıştı.

Geçtiğimiz sene Şubat ayında Onur Tuna ile başrollerini paylaştığı Ağır Romantik filminin galasında yaşanan olay ile tartışma yaratan Tuvana Türkay daha sonra oyuncu arkadaşı ile sosyal medya hesaplarından takibi bırakmıştı.