Kurban Etinde Dikkat Çeken Uyarı! Kurban Eti Ne Zaman Tüketilmeli?

Profesör Dr. Canan Hecer, Kurban Bayramı döneminde kesilen etin uygun koşullarda saklanması ve bilinçli bir şekilde tüketimi hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Kesilen etin lezzetini kazanması için 12 saat süre ile olmak üzere dinlendirilmesi ve olgunlaşması gerektiğine dikkat çeken Profesör Doktor vatandaş ile bilgi paylaştı.

Kesilecek olan kurban etlerinin uygun görülen koşullarda muhafaza edilmesi, hazırlanması ve doğru miktarlarda tüketilmesi noktasında önemli uyarılarda bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Profesör Dr. Canan Hecer dikkat edilmesi gereken noktaları da duyurdu. Kesim yapıldıktan sonra etin her bir yemek için kullanım miktarına göre ambalajlanması gerektiğini ifade eden Hecer, ölüm sertliği geçene kadar + 4 derecede soğutulması gerektiği bilgisini paylaştı. Kavurma yapılacak olan etlerin ise uygun şartlarda bir sene saklanabilmesinin olanaklı olduğu söylenildi.

Kesim yapıldıktan sonra ette görülen ilk değişimin ölüm sertliği olduğunu ifade eden Hecer kesim ardından ortam sıcaklığına bağlı olarak genellikle ilk 15 dakika içerisinde ölüm sertliğinin başladığını belirtti. Bütün kasların kasıldığını ve eklemlerin bükülmez bir hal aldığını ifade eden Hecer, ölüm sertliği durumunda etin taze olmasına rağmen kendine özgü lastik kıvamlı, aromasız ve kuru olacağını açıkladı. Etlerin midede oluşturabileceği sorunlar hakkında detaylı bilgiler…

Bu şekilde olan etlerin gevrek olmadığını ve lezzet vermeyip zor işleneceğini ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, iyi pişmeyeceklerini söyledi. Bunun yanı sıra midede hazımsızlık ve şişkinlik gibi sıkıntıların da neden olabileceği bilgisi verildi.

Etlerin 12 saatlik bir süre ardından olgunlaşması ile beraber tüketilmesine başlanması gerektiğini söyleyen Hecer, olgunlaşmış olan etlerin daha kolay işleneceğini, gevrekli ve lezzetli olacağını duyurdu. Bunun yanı sıra taze etlerin buzdolabında bir hafta bozulmadan muhafaza edilebileceği de söylenildi.