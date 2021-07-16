Bayramda Yeni Varyantla Pik Olabilir!

9 günlük olan Kurban Bayramı tatili ile ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan önemli açıklamalarda bulundu ve vatandaşlara kaçırılması gereken durumları bildirdi. Ziyaretlerin azaltılmasını ve beraber yemek yenilmesi ve durumunda farklı hanelerin farklı masalarda oturmasını istediğini açıklayan Profesör Doktor Seçil Özkan, Bayram sürecinde de kurallara uymamız gerektiğini belirtti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde koronavirüs aşısı olmazsak ve kurallara uymazsak dönemin değişime uğrayacağını ve yeni varyant ile pik yapabileceğimizi duyurdu.

Halkın koronavirüs aşısı yaptırmasının yanı sıra kurallara da dikkat edilmesi gerektiği konusuna vurgu da bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Birimi Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan açıklamalarda bulundu.

Bayramda mutlaka dikkat etmeyi önerdiğin ifade eden Özkan, tavsiyesinin ziyaretleri az tutmak yönünde olduğunu söyledi. Bununla birlikte ziyaretlerin yakın akrabalar ile sınırlı kalmasını önerdiğin, ifade eden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Birimi Öğretim Üyesi, kapalı ev ortamında da herkesin aynı anda maskesine çıkarmaması gerektiğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Özkan, Delta ve Delta Plus varyantı ile Peru'da çıkan varyanta dikkat çekerek önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Artık Eylül Ekim ayı gibi çocukların okula gitmesini ve herkesin normal yaşantısına dönmesini istediğini ifade eden Bilim Kurulu Üyesi, bu salgının çok değişik olduğunu belirtti.

Yeni yeni literatür çıkmaya başladığını belirten Özkan, yeni yeni bilgiler de edindiğimizi söyledi. Hiçbir şeyin kesin olmadığını ifade eden Profesör Doktor, en büyük tavsiyesinin korunmaya devam etmek yönünde olacağını duyurdu.

Maske yasağının da kalkmaması gerektiğine vurguda bulunan Profesör Dr. Seçil Özkan maske yasağının devam ettiğini ve kendisine göre devam etmesi gerektiğini söyledi. Açık havada bulunuluyor ise ve arada 2 metre varsa ve etraf çok kalabalık değilse maskenin çıkabileceğini söyleyen Bilim Kurulu Üyesi, kendimizi ve çevremizdekileri kesinlikle korumamız gerektiğini açıkladı.