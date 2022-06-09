Kurban Bayramı Öncesi Verilecek 750 TL Bayram Harçlığı verilecek! Kimler Yararlanacak?

O haberimizde henüz gerçek bir açıklama yapılmadığını ve şimdilik sadece bu haberin duyumdan öte geçmediğini de belirtmiştik. Son yapılan açıklama ile birlikte bu ödeme seçeneğinin biraz daha netlik kazanmaya başladığını söyleyebiliriz.

Aile Destek Paketi altında yapılacak olan 750 TL bayram harçlığı ile ilgili tüm bilinmeyen detaylar sizi bekliyor.

Kimleri İlgilendiriyor? Kimler Yararlanabilir?

Bu ödeme ile ilgili teknik detaylar Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapıldı. Bu açıklama ile birlikte Aile Destek Paketinin başvuru şartları da bir anlamda açıklık kazanmış oldu. Daha da önemlisi bazı haber kaynaklarının yapılmayacak şeklinde açıkladığı bu paketin aslında ailelere yardım olarak dağıtılacağı da netlik kazanmış oldu.

Her Şey Kabine Toplantısı Sonrası Netlik Kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısı sona erdikten sonra yaptığı açıklamada aile destek paketi ile ailelere ve ihtiyaç sahiplerine bir takım yardımlar yapılacağını belirtmişti. O zamanlar bu yardım paketleri hakkında bir netlik yokken şimdi Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamada bir anlamda bu durumun netleştiğini söyleyebiliriz.

Yardımlar 1 Sene Boyunca Yapılacak

Bu yardım seçeneği ile ilgili ön plana çıkan detayları şu şekilde özetlemek mümkün oluyor. Buna göre ihtiyaç sahiplerine yapılacak olan bu ödemelerin 12 ay boyunca devam ettirileceğinin altı çizildi.

Sarıeroğlu’nun yaptığı açıklamadaki satır başları ise şu şekilde oldu: Ödemeler bir sene boyunca her ay verilecek bir yardım paketi şeklinde ön plana çıkarılacak. Bu destek programından kamu işçileri ve memurlar yararlanamayacak.

Kimler Faydalanacak

Bu program için başvurular haziran ayının üçüncü haftası itibariyle e-devlet üzerinden alınacak. Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen kişiler için yeniden bir gelir testi yapılmayacak ve ortalama olarak 300 TL’den başlayan ve 750’ye kadar varan rakamlarla yardımlar yapılacak.

Herkes Başvurabilir

Biraz öncede altını çizdiğimiz üzere kamu işçileri ile devlet memurları haricinde e devlet üzerinden herkes bu programa başvuruda bulunabiliyor. Hali hazırda yapılan gelir testi uygulamasına ek olarak ihtiyaç sahibi olan kişiler için 300 ila 750 tl arasında nakdi destek sağlanacak. Sağlanan bu nakdi desteklerin bir sene boyunca devam edeceğini de belirtmek gerekiyor.

Sadece Bayram Harçlığı Değil

Aslında bu para ve nakdi desteklerin bayram harçlığı isminde ortaya çıkarılmış olması da bazı yanlış anlaşılmaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Sadece bayramda başlaması nedeniyle kamuoyunda bu şekilde bir anlayış ortaya çıktı.

Oysa ki bayramda başlayacak olan bu ödemelerin gelecek seneye kadar devam etmesi gündemde, üstelik bu nakdi destek ödemeleri için şimdiden 10 milyar liranın üzerinde bir fon ayrılmış.

Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak

Şu an için başvuru ekranı ile ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Yeni bir bilgilendirme yapılması durumunda buradan sizinle paylaşacağız.

İhtiyaç Sahipleri Neye Göre Belirleniyor

İhtiyaç sahiplerine göre bir sıralama yapılarak ödemeler tamamlanacak. Hal böyle olunca vatandaşlar arasında ihtiyaç sahipleri neye göre belirleniyor? Sorusu da çok sorulmaya başlandı. Öncelikle ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi işleminin şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yapılacak gelir testi ile beraber hanenin toplam geliri belirleniyor ve belirlenen bu rakamlara göre de ortalama gelir ortaya çıkarılıyor. Ortalama gelir baz alınarak yapılacak olan yardım hakkında daha net bir rakam ortaya çıkabiliyor. Hane geliri hesaplanırken ev tapusu yada diğer gelirlerde baz alınıyor.