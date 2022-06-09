Emekliye Müjde: Tüm İhtiyaçlarına Nakit Çözüm Sağlanıyor

Bu Bankadan Emekli Maaşı Alanlara Finansman Desteği Sağlanıyor! Konut Almak İsteyen Emeklilere Özel Faiz Oranları Duyuruldu! Ziraat Bankası emekli vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yeni kredi paketi ile emekli vatandaşları ev sahibi yapacak projeye imza atan Ziraat Bank'tan son dakika gelişmesi yaşandı.

Emekli vatandaşını arsası kredisi paketi kapsamında gerek konut gerekse de tüketici kredileri ile emekli vatandaşının pek çok ihtiyacına yönelik destek sağlanacak. Dijital kredi ürünü ile şubelere de gitmeye gerek olmadan vatandaşların kredi desteğinden faydalanması sağlanıyor. Uygun faiz oranlarını duyuran Ziraat Bank, emekli vatandaşlara uygun konut kredileri ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

Emekliye Konut Kredisi Desteği Sağlanacak

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlara özel bir şekilde oluşturulan cazip kredi seçenekleri ilan edildi. Düşük faiz oranları ile konut sahibi olmak amacıyla kredi desteğini arayan vatandaşların yardımına koşan Ziraat Bank, %1.29'dan başlayan faiz oranları ile 1 milyon TL için %1.34 faiz oranını istiyor. Özellikle de düşük gelir grubu içerisinde bulunan emekli vatandaşların ayda 1642 TL gibi bir taksit ödemesini gerçekleştirerek 100.000 TL konut kredisi ile çok rahat bir şekilde ev sahibi rahat bir şekilde ev sahibi olmasını sağlayan Ziraat Bank, sadece konut kredisi ile bir aynı zamanda tüketici kredileri ile de baş döndürmeye devam ediyor.

Ziraat Bank Emekliye Nakit Desteği Sağlayacak

Ziraat Bankası emekli vatandaşın artısı kredisi paketi kapsamında tüketici kredisi fırsatlarını duyurdu. Buna göre 20.000 TL için 36 aylık vade seçeneği ile aylık %1.55 faiz oranı ile kredi sunulacak. 40 bin TL varan nakit destek programında aylık faiz oranı %1.69 olacak şekilde hesaplanıyor ve 36 aylık vade seçeneği ile aylık 767 TL gibi bir taksit ödemesi ile kredi geri ödemesi sağlanıyor.