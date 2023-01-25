Kubilay Aka'nın Yeni Rolü Babası ile İlişkili

Yaklaşık 6 sene önce ekranlarda yayınlanarak izleyici karşısına çıkan Vatanım Sensin isimli dizi projesinde ilgi çekici bir performansa imza atan Kubilay Aka ekranların aranılan yüzleri arasında bulunuyor. Vatanım Sensin isimli dizide sergilediği güçlü oyunculuk performansından bu yana pek çok dizi projesinde rol almaya devam eden ünlü oyuncu bu dönemde kendisini geliştirmeye devam etti. Vatanım Sensin isimli dizi sonrasında Çukur isimli projede hayat verdiği Celasun isimli karakter ile de büyük bir popülerlik elde eden Kubilay Aka bu defa yeni projesi ile adından söz ettirerek magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Başarılı oyuncu Kubilay Aka son dönemin en çok aranılan genç oyuncularından birisi olmaya devam ediyor ve yeni dizisi ile adından söz ettiriyor. Bir asker dizisinde performans sergileyerek seyirci karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Kubilay Aka Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizide rol alacak. Bu defa Yüzbaşı Batur karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu Kubilay Aka çok mutlu olduğunu söyledi. Uzun bir süredir aradığı gibi rol bulması sebebiyle mutluluğunu ifade eden Kubilay Aka yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü isim babasının da asker olma sebebiyle bu dünyanın iç yüzünü bildiğini ifade etti ve yeni rolü sebebiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Kendisine büyük bir fırsat alanı da yaratan ünlü Kubilay Aka babasının da yaşamış olduğu askerlik hayatını dizi setinde yaşayarak empati kurma imkanı buldu. Yeni rolü ile babası ile empati kurma imkanı yakalayan ünlü oyuncu bu diziyle kendi hayatına da dokunacak.

Kubilay Aka'nın emekli olan babası ünlü ismin bu rolü kabul etmesinin temel nedeni olarak görülüyor. Kubilay Aka’nın bu kültüre ve askerlik bir mesleğine aşina birisi olarak büyümüş birisi olması sebebiyle yeni dizisi için çok heyecanlı. Dokuz Oğuz dizisinin uzun zamandır beklediği bir iş olduğunu ifade eden ünlü oyuncu bu dizi ile merak ediliyor.

Bu dizide rol alması ile ilgili hissiyatlarını şu sözlerle ifade eden ünlü oyuncu Kubilay Aka, babasının emekli bir asker olduğunu söyledi ve bu hayata aşina olduğunu ve askerlere hayran olduğunu belirtti. Askerlerin çelik gibi iradelerine, dirayetlerine, Atatürk sevgisi saygısına, bayrak sevgisine, şakalarına kurallarına ve anılarına hayran olduğunu tekrar eden ünlü oyuncu bu projenin içinde olma sebeplerinden birinin de bu olduğunu belirtti. Bunun haricinde aksiyonu da çok sevdiğini, dövüş sporları ile uğraştığını ve hiperaktif bir yapısı bulunması sebebiyle bu projenin kendisine doyurduğunu anlattı. Projeyi ilk okuduğu zaman kendisini bulduğu bir iş gördüğünü açıklayan Kubilay Aka bu projenin uzun zamandır beklediği bir iş olduğunu ifade etti.

Dokuz Oğuz isim dizi projesinde Dağhan Külegeç, Yasemin Allen ve Deniz Işın gibi birbirinden önemli isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Proje Türk askerinin kahramanlık hikayesi olarak öne çıkacak ve Kubilay Aka ise komutan Batur olarak projede performans sergileyecek ve hayranları karşısında farklı bir rol ile çıkacak. Söz konusu dizi projesi için yaklaşık bir ay boyunca eğitim aldıklarını belirten Kubilay Aka bu dizi için ordu nizamı, askeri düzen ve çok şeyin teknik olması sebebiyle tüm oyuncu kadrosunun yaklaşık olarak 1 ay boyunca toplu halde eğitim aldıklarını belirtti.