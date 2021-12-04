Küba, Omicron ile Savaşmak İçin Yerli Aşıyı Güncelleyecek

Kübalı araştırmacılar, yeni Omicron varyantına karşı koruma sağlamak için adanın yerli koronavirüs aşılarını geliştiriyorlar.

Küba Finlay Aşı Enstitüsü müdürü Vicente Verez, bu hafta ülkenin Soberana-02 aşısının Omicron'a karşı "belirli bir düzeyde koruma" sağlamaya devam edeceğinin açık olduğunu söyledi, ancak bu korumanın kapsamının hala belirsiz olduğunu ekledi.

Verez Salı günü yaptığı açıklamada, virüsün "spike" üzerinde bulunan önemli bir parçası olan reseptör bağlama alanına (RBD) atıfta bulunarak, "Geçen hafta itibariyle Omicron RBD proteinine sahip bir Soberana Plus varyantı geliştirmeye başlamaya karar verdik" dedi. "Biz zaten başladık ve bu protein şu anda inşa ediliyor." Nature dergisinin bildirdiğine göre Verez, Kasım ayında Finlay Enstitüsü'nün ayda 10 milyon Soberana dozu üretebileceğini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, Küba'nın 11 milyonluk nüfusunun yüzde 81'inden fazlası tam aşılı.

BioNTech de dahil olmak üzere bazı küresel aşı üreticileri, aşılarının geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "endişe verici bir değişken" olarak belirlenen Omicron'a karşı güçlü koruma sağlayacağına dair ihtiyatlı bir güven ifade ettiler.

Moderna gibi diğerleri, korumada önemli bir düşüş olasılığını artırdı. Omicron'un diğer varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığı veya daha ciddi hastalığa neden olup olmadığı henüz net değil. Küba yıllardır ABD ticaret ambargosu altında. Salgının başlangıcında yetkililer, ticari yaptırımlar nedeniyle Batı aşılarına erişemeyeceklerinden endişe ederek kendi aşılarını üretmeye başladılar.

Küba, kendi boyutundaki bir ülke için alışılmadık derecede büyük bir biyoteknoloji sektörü geliştirdi. Vietnam, Venezuela, Nikaragua ve İran da dahil olmak üzere birçok müttefikine aşı sağladı.

Araştırma portalı medRxiv1 tarafından Kasım ayında yayınlanan bir ön baskı çalışmasına göre, Soberana-02, ilgili bir aşı ile birlikte kullanıldığında semptomatik COVID-19 enfeksiyonunu önlemede yüzde 90'dan fazla etkilidir. Bu çalışma Omicron gelmeden önce yapıldı.

Soberana-02'yi geliştirirken Verez'in enstitüsü mevcut konjuge aşı teknolojisinden yararlandı. Nature'ın bildirdiğine göre, bu, bir virüsten bir protein veya şeker alınmasını ve ardından onu kimyasal olarak tetanoz bakterisinden bir nörotoksin proteininin zararsız bir parçasına bağlamayı içerir.

"Kombinasyon, her iki bileşenden de tek başına daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkarır. Menenjit ve tifoya karşı konjuge aşılar tüm dünyada kullanılıyor ve Küba yıllardır çocukları bu tip bir aşıyla aşılıyor” dedi.