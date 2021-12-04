Almanya Aşısızlara Kısıtlama Getiriyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşılanmamış kişilerin Almanya'daki zorunlu olmayan dükkanlardan ve kültürel ve eğlence mekanlarından çıkarılacağını ve parlamentonun genel bir aşı zorunluluğu getirmeyi düşüneceğini söyledi.

Perşembe günü federal ve eyalet liderleriyle yaptığı toplantının ardından konuşan Merkel, COVID-19 enfeksiyonlarında bir artış sırasında Almanya'daki hastanelerin aşırı yüklenebileceği endişeleri ışığında önlemlerin gerekli olduğunu söyledi.

Merkel, Berlin'de gazetecilere verdiği demeçte, "Ülkemizdeki durum ciddi" dedi ve önlemleri "ulusal dayanışma eylemi" olarak nitelendirdi.

Yetkililerin okullarda maske zorunluluğu getirmeyi, özel toplantılara yeni sınırlamalar getirmeyi ve yıl sonuna kadar 30 milyon aşıyı hedeflediklerini söyledi.

Liderler tarafından imzalanan bir belgeye göre, planlar arasında COVID'den aşılanmamış veya iyileşmemiş olan herkes için barlar, restoranlar ve sinemalar dahil olmak üzere mekanlara giriş yasağı da yer alıyor.

Aşısız kişiler de Noel pazarlarından men edilecek.

Anlaşma ayrıca, Bundesliga futbol maçları gibi etkinlikleri etkileyecek büyük toplantılara ve haftalık insidans oranı 100.000 kişi başına 350'nin üzerinde olan bölgelerde gece kulüplerinin kapatılmasına yönelik yeni kısıtlamalar da içeriyor.

Merkel ayrıca, parlamentonun Şubat ayında yürürlüğe girecek olan genel bir aşı talimatını dayatma olasılığını tartışacağını da söyledi. Almanya'daki nüfusun yaklaşık yüzde 68,7'si tam olarak aşılanmıştır, bu da hükümetin hedeflediği minimum yüzde 75'in çok altında.

Önümüzdeki hafta merkez sol koalisyon tarafından şansölye seçilmesi beklenen Maliye Bakanı Olaf Scholz Salı günü yaptığı açıklamada, genel bir aşı görevini desteklediğini, ancak milletvekillerinin konuyla ilgili parti çizgileri yerine kişisel vicdanlarına göre oy kullanmalarına izin verilmesinden yana olduğunu söyledi.

Son birkaç hafta içinde COVID-19 vakalarındaki artış ve yeni Omicron varyantının gelmesi, bilim adamları ve doktorlardan, sert önlem alınmadığı takdirde ülkedeki tıbbi hizmetlerin önümüzdeki haftalarda aşırı gerileceği konusunda uyarılara yol açtı.

Ülkenin güney ve doğusundaki bazı hastaneler, yoğun bakım yatağı sıkıntısı nedeniyle hastaları Almanya'nın diğer bölgelerine transfer etti. Almanya'nın siyasi yapısı - düzenlemelerin çoğundan sorumlu 16 eyalet ile - ve federal düzeyde devam eden geçiş, alınacak önlemler üzerinde anlaşmaya varmayı zorlaştırdı.

Almanya'nın hastalık kontrol kurumu Perşembe günü 73.209 yeni teyit edilmiş vaka bildirdi. Robert Koch Enstitüsü ayrıca COVID-19'dan 388 ölüm daha bildirdi ve pandeminin başlangıcından bu yana toplamı 102.178'e çıkardı.