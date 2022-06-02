Akbank Emekli Promosyonu 2750 TL Oldu: Emekli Olan Herkes Onay Alabiliyor

Emekli Maaşını Alan O Bankaya Koşuyor! Herkesin Hesabına Bir Maaş Promosyon Yatacak. Son dönemlerde Türkiye bankacılık piyasasında rüzgar gibi esmeye devam eden Akbank tarafından bomba gibi bir kampanya haberi geldi. Buna göre Akbank emekli promosyonu ile standart promosyon rakamına ilave bir şekilde verilen 2.750 TL'ye varan rakamlar sunuluyor. Nakit ödenen promosyonu alabilmek amacıyla emekli vatandaşların maaşlarını bankanın istedikleri şubesine taşıması ile 3 yıl boyunca buradan alma sözü vermeleri gerekiyor.

Maaş taşıma işleminin haricinde herhangi bir şart aranmadan Akbank tarafından emekli vatandaşlara emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Akbank Emekli Promosyonu 2750 TL Oldu

Akbank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalara göre aylıkların tutarına göre emekli vatandaşlara emekli promosyon ödemesi yapılacak. Buna göre 1.500'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara Akbank tarafından 1850 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılırken 1500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 2300 TL emekli promosyon ödemesi verilecek. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara ise Akbank tarafından emekli promosyonu ödemesi olarak 2750 TL tutarında ödeme yapılacak.

Emekli vatandaşların Akbank tarafından verilen emekli promosyon ödemelerinden faydalanmaları açısından öncelikli olarak maaş taşıma işlemlerini yapmaları gerekir. Maaş taşıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile beraber Akbank tarafından emekli vatandaşlara yukarıda söylenen tutarlar dahilinde ödeme yapılacak.