Kripto Analistleri, Boğa Koşusunun İkinci Ayağını Tahmin Etmesinin Ardından Bitcoin Fiyatları Yükseldi

Kripto para birimi Çarşamba gününden bu yana yüzde 3 artarak 43.000 doların üzerine çıktı. Diğer büyük kripto para birimleri bu hareketleri yansıttı ve hem Ethereum (eter) hem de Ripple (XRP) benzer fiyat artışları gördü. Küresel kripto piyasası da son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 arttı, ancak 2 trilyon doların altında kaldı.

En büyük kazançlar, piyasa trendlerini yüzde 10'dan fazla yükselmeye iten Binance Coin'den geldi. Ay sonuna doğru, takma adlı analist PlanB tarafından Haziran ayında yayınlanan bir fiyat tahmin modeli bir kez daha gerçek oluyor gibi görünüyor. Model, Bitcoin'in Eylül sonunda 43.000 dolar değerinde olacağını tahmin ediyordu.

Bitcoin'in boğa koşusunun ikinci ayağını ne tetikleyecek?

Bu, Stock-toFlow (S2F) fiyat tahmin modeli bitcoin'i yıl sonundan önce altı rakama ulaşma yoluna sokan, takma adlı Hollandalı analist PlanB tarafından sorulan sorudur.

Potansiyel tetikleyiciler arasında El Salvador'un liderliğini takip eden daha fazla ülke, Apple veya Google gibi büyük bir şirketin bitcoin'i benimsemesi ve Çin'in son kripto para birimi çöküşüne U dönüşü yapması yer alıyor.

Elon Musk'ın Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık bitcoin yatırımını duyurduğu bu yılın başlarında görüldüğü gibi, ivmeyi sürekli bir yukarı yönlü yörüngede ilerletmek için genellikle yalnızca bir büyük olumlu habere ihtiyaç duyar.

Bitcoin ve diğer bazı kripto para birimlerinin fiyatları, Cuma günkü çöküşten önceki değerlerine kıyasla hala düşük. Bununla birlikte, fiyat düşüşü yavaşlıyor gibi görünüyor ve değerler, bir gün önceki kripto para birimlerinin değerlerine kıyasla marjinal olarak istikrar kazanıyor.

Bitcoin şu anda, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 4'lük değer düşüşüne kıyasla, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 düşüşle yaklaşık 42.000 dolar değerinde.

Ethereum (eth), Dogecoin (doge) ve Solana (sol) fiyatları da Cuma gününden bu yana düşmeye devam ettikten sonra marjinal olarak istikrar kazanıyor gibi görünüyor. Küresel kripto piyasası 1,85 trilyon dolar değerinde ve son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 düştü.

Coinbase Global, Pazartesi günü ABD kullanıcılarının maaş çeklerini doğrudan borsadaki hesaplarına yatırmaları için yeni bir özellik açıkladı.

Birkaç hafta içinde kullanıma sunulması beklenen yeni özellik, kullanıcıların maaş çeklerini yüzden fazla kripto para biriminden herhangi birine işlem ücreti olmadan dönüştürmelerine olanak tanıyacak. Şirket, bir blog yazısında, "Maaş çekinizi istediğiniz kadar az veya çok yatırarak paranızın kontrolünü elinizde tutun" dedi.

Hareketin, kullanıcılar arasında sık transfer yapmanın zaman alıcı olduğu endişelerini gidermesi ve dijital varlıklarına daha hızlı ve verimli bir şekilde yatırım yapmalarına ve faiz kazanmalarına olanak sağlaması bekleniyor.