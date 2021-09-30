Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Kampanya Finansmanı Nedeniyle Suçlu Bulundu

Nicolas Sarkozy, Fransa'nın eski cumhurbaşkanı yasadışı seçim kampanyalarını finanse etmekten suçlu bulunup bir yıl ev hapsine mahkum edildikten sonra elektronik ayak bileği bileziği takmak zorunda kalmanın utancına çok yakında katlanabilir.

Ceza, Fransız sağında etkili bir isim olmaya devam eden 66 yaşındaki zanlının, sürmekte olan bir soruşturma hakkında gizli bilgi almak için bir hakime rüşvet vermeye çalışmaktan suçlu bulunmasından sadece aylar sonra geldi.

Üç yıl hapis cezasına çarptırıldı, bu davada iki yıl ertelendi, ancak yanlış yapmadığı konusunda ısrar etti ve en son mahkumiyette yaptığı gibi temyize gitti.

Eski süper model Carla Bruni ile evli olan Sarkozy, perşembe günü, evde bilekliği takarak geçirmesine izin verileceği bir yıl hapis cezasına çarptırılması için Paris mahkemesine gelmedi.

2012 kampanyasında, sonunda Sosyalist aday François Hollande'a kaybettiği 22,5 milyon Euro'luk (19,3 milyon sterlin) yasal sınırın neredeyse iki katını harcamaktan suçlu bulundu.

Mahkeme, Sarkozy'nin maliyet aşımının farkında olduğunu, ancak Les Republicains muhafazakar partisinin bir dizi abartılı ABD tarzı seçim mitingi için harcadığı masrafları "gönüllü olarak" denetlemediğini söyledi.

Yargıç Caroline Viguier, 2007'den 2012'ye kadar cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, seçim yasası uyarınca azami sınırları aşma riski konusunda yazılı olarak uyarılmasına rağmen mitingler düzenlemeye devam ettiğini söyledi.

“Bu onun ilk kampanyası değildi, deneyimli bir adaydı” dedi. Parti, kampanyanın gerçek maliyetlerini gizlemeye çalışmak için Bygmalion adlı uyumlu bir PR ajansı tuttu - dava Fransız medyası tarafından “l'affaire Bygmalion” olarak adlandırıldı.

Sarkozy, duruşma sırasında, Elysee'de beş yıl daha kalma kampanyasının lojistiğine veya kampanya parasının nasıl harcandığına dahil olmadığı konusunda ısrar etti.

"Bayrakların maliyetini tartışmak için bir toplantıya gittiğimi hayal edebiliyor musunuz?" Haziran ayında mahkemeye sordu. "Yapacak çok şeyim vardı."

Sarkozy, 2017'de siyasetten emekli olduğunu iddia etti, ancak kamuoyunda yüksek bir profili korudu ve açıkça hala perde arkasında bir rol oynuyor. Muhafazakar adaylar, önümüzdeki Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerinin adayı olma tekliflerinde onun desteği için yarışıyor ve anketler, Başkan Emmanuel Macron'un aşırı sağ lider Marine Le Pen ile karşı karşıya geldiği ikinci bir turla sonuçlanacağını söylüyor.

Sarkozy'nin Mart ayındaki mahkumiyeti, modern Fransız tarihinde ilk kez eski bir cumhurbaşkanının görev süresi boyunca yaptığı bir şey nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasıydı. Selefi Jacques Chirac, 2011 yılında Paris belediye başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca kamu parasını kötüye kullanmaktan suçlu bulundu, ancak ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. “Bygmalion” davasında Sarkozy ile birlikte aralarında Les Republicains partisinin üyeleri, muhasebeciler ve PR ajansının patronlarının da bulunduğu on üç sanık yargılanıyordu.

Hepsi yasadışı kampanya finansmanı, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına ortak olmakla suçlandılar ve askıya alınmış hapis cezalarından ayak bileği bileziği ile iki yıl ev hapsine kadar değişen cezalara çarptırıldılar. Sarkozy, temyiz süreci devam ederken ev hapsine alınmayacak. Ancak temyiz kararlarını beklerken odaklanması gereken çok daha endişe verici yasal sorunları var.

Savcılar, merhum Libya diktatörü Muammer Kaddafi'nin başarılı 2007 seçim kampanyasını gizlice ve yasadışı bir şekilde finanse etmesi için kendisine on milyonlarca avro bavul gönderdiği yönündeki iddiaları araştırıyorlar. Sarkozy bu suçlamaları "grotesk" olarak nitelendirdi.