Kremlin Moskva'nın Batışını Tartışmayı Reddetti

Rusya'nın güdümlü füze kruvazörü Moskva'da bulunan denizcilerin akrabaları, geçen hafta geminin batmasının ardından kayıp aile üyeleri hakkında cevap talep ediyor.

Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi ve Ukrayna'nın güneyinde ve ortasında haftalarca süren taarruzunun bir parçası olan Moskva, 14 Nisan'da bir yangından zarar gördükten sonra Karadeniz'de battı. Ukrayna, geminin bir füze saldırısında çıkarıldığını iddia ederken, Rusya yangının patlayan mühimmatın sonucu olduğunu ve geminin limana çekilirken fırtınada battığını söyledi.

680'e kadar denizciyi taşıyabilen savaş gemisinde görev yapan denizcilerin ebeveynleri ve diğer aile üyeleri gerçeği talep ederken, Rus yetkililer mürettebatın tahliye edildiğini söyledi - ancak başka ayrıntı vermedi.

Durum hakkında yorum yapması istenen Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bir güncelleme yapmayı reddetti.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Tüm iletişim sadece savunma bakanlığı aracılığıyla" dedi. "Bununla ilgili tüm bilgiler savunma bakanlığı tarafından yayınlanıyor ve burada hiçbir şeyi serbest bırakma yetkimiz yok."

Cumartesi günü bakanlık, donanma başkanı Amiral Nikolai Yevmenov'un, mürettebatın üyeleri olduğunu söylediği yaklaşık 100 denizci ile bir geçit töreni alanında buluştuğu videoyu yayınladı.

Son günlerde, bazı aileler sosyal medyada veya bağımsız Rus veya yabancı basına yaptıkları açıklamalarda, Moskva'da görev yapan çocuklarını bulamadıklarını söyledi.

Dmitry Shkrebets, askere alınan oğlu Yegor'un gemide aşçı olduğunu ve şimdi eylemde kayıp olarak listelendiğini söyledi.

Rusya'nın en büyük sosyal ağı VKontakte'deki bir gönderide, "Düşmanlıklara katılmaması gereken bir asker kayıp olarak listeleniyor" dedi.

Daha fazla bilgi edinmeye çalıştıktan sonra, kruvazörün komutanı ve yardımcısının iletişimsiz kaldığını söyledi.

Pazartesi günü, Shkrebets, askere alınan oğulları da battıktan sonra kaybolan üç aileyle daha temas halinde olduğunu söyledi.

Shkrebets, "Çocuklarımızın yeri hakkındaki sorularımıza yazılı cevaplara ihtiyacımız var" dedi.

Rusça yayın yapan bağımsız bir haber sitesi olan Meduza, Karadeniz komutanlığına yakın bir kaynağa dayanarak, Moskva mürettebatının 37 üyesinin öldüğünü söyledi.

Yayında, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı, kesin kayıp sayısının ise bilinmediği belirtildi. Meduza, Moskva vurulduğunda gemide yaklaşık 500 kişinin bulunduğunu söyledi ve kaynağa atıfta bulundu.

Rapor bağımsız olarak doğrulanamadı.

Sovyet dönemi gemisinin, yangın sırasında Ukrayna'nın Odesa limanının dışında Karadeniz'de bir yerde bulunduğu düşünülüyordu.

Daha önce, Gürcistan, Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalar sırasında konuşlandırıldı ve ABD ile barış zamanında bilimsel araştırma yapılmasına yardımcı oldu.

12.500 tonluk Moskva, çok sayıda gemisavar ve karadan havaya füzelerle donatıldı ve Karadeniz'deki sınıfının tek gemisiydi. Rusya'nın diğer iki füze kruvazörü - Mareşal Ustinov ve Varyag - sırasıyla Rusya'nın Kuzey ve Pasifik filolarıyla konuşlandırıldı.