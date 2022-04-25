Krediler İçin Beklenen Hamle Geldi, TCMB’den Zorunlu Karşılık Adımı! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, en son gerçekleştirilen politika faizi toplantısında makroihtiyati politika setinin güçlendirileceğini ilan etmişti. Resmi gazetede yayınlanan karar ile beraber beklenen adım nihayetinde geldi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ticari krediler açısından 'zorunlu karşılık' adımını attı. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren 4 haftalık olacak şekilde dönemlerde kullanılan ticari kredilerin yüzde onu oranında bir zorunlu karşılık ayrılacak.

Resmi gazetede yayınlanan haberde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilen tebliğ ile 'zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ' uygulamasında değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle beraber Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından konuya yönelik açıklama geldi. Yapılan açıklamada;

‘Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ile liralaşmanın teşvik edilmesi hususunda makroihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir’ şeklinde ifadelere yer verdi.

Bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço keçi ya da bilanço dışı uygun görülen hesap kalemlerine zorunlu karşılık getirmenin, Merkez Bankasının temel görevlerinden biri olduğu hatırlatılan açıklamada diğer taraftan bilançolarını yükümlülük tarafına uygulanmakta olan zorunlu karşılıklar ile gerçekleştirilen düzenleme ile makro ihtiyati politika sesini güçlendirmek maksadı doğrultusunda bilançoların varlık tarafına da uygulanmaya bağlanmaktadır şeklinde açıklamalar yapıldı.

Karar doğrultusunda 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren 4 haftalık olacak şekilde dönemlerde kullanılan ticari kredilerin yüzde 10’u oranında bir zorunlu karşılığını aynı sürelerde tesis edilmesine ve 31 Mayıs 2022 Tarihi itibari ile 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı %20'nin üzerinde olan bankaların ise 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın ise yüzde 20'si oranında bir zorunlu karşılığının 6 ay süresince tesis etmesine karar verildi.