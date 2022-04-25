Aldınız Aldınız! Yüzlerce Çeşit İndirimli Aktüel Ürün 28 Nisan Perşembe A101’de. A101, kurduğu binlerce şubesi ile her hafta vatandaşlara indirimli ve kaliteli ürünleri sunuyor. 28 Nisan Perşembe A101 kataloğunda hangi ürünler var? İşte merak ettiğiniz her şey bu haberde...

Motosiklet Tutkunlarına Müjde, O Çok Sevdiğiniz Model A101’de!

Motosiklet tutkunlarının 28 Nisan perşembe günü A101’e koşmaları gerekiyor. Motosiklet tutkunları için Özel APEC 125 CC benzinli motosiklet kampanyalı bir şekilde A101 de sizleri bekliyor.

Mutfak ve Ev Eşyaları Var Mı? Sorusunu Sorduğumuzu Duyar Gibiyiz. Elbette! Her şey A101’de

Bu Perşembe A101 de mutfak ve ev eşyaları fırsatını kaçırmayın! Birbirinden çeşitli elektronik mutfak gereçleri ile ev aletleri indirimi bir şekilde 28 Nisan tarihinden itibaren A101 raflarındaki yerini almış olacak.

28 Nisan Perşembe A101’de Başka Neler Olacak?

· Beliva midi fırın 38L 539 TL,

· Fantom dik süpürge 399 TL,

· Kiwi şarjlı süpürge 269 TL

· Kiwi kıyma ve salça makinesi 399 TL,

· Arzum mistost tost makinesi 432 TL

· Homend pottoman Türk kahvesi makinesi 499 TL,

Televizyon Kampanyaları Kaçmamalı!

· Toshiba 43 full HD Smart TV 4499 TL,

· Toshiba 55 Ultra HD Smart TV 6599 TL,

· Samsung 48 4K Crystal UHD TV 10499 TL,

· Hı level 55 Ultra HD webos smart LED TV 5399 TL

· Hı level 43 full HD Android Smart LED TV 3499 TL!

Birbirinden indirimli bu ürünleri ve çok daha fazlasını kaçırmak istemiyorsanız 28 Nisan Perşembe günü mutlaka bir A101 şubesine uğrayın