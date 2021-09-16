Krediden Yararlanamayanlara PTT Müjdesi! 40000 TL Ödeme…

Borçlarını kredi ile ödemek isteyen kişiler büyük endişe içinde. Kredi alamayan vatandaşlara PTT güzel haberi verdi. PTT en az 3000 TL’lik kredi sağlıyor. Detaylar haberde…

PTT’den kredi alamayan vatandaşlar için son dakika haberi geldi. PTT kredi notu düşük olduğu için kredi alamayan vatandaşlara 3000 TL ila 40000 TL arasında nakit kredi fırsatı sağlayacak. Aktifbank üzerinden uygulamaya konulan fırsatta uygun faiz oranları oldukça dikkat çekiyor. Bankadan kredi onayı alamayan kimseler Aktifbank’ın kredi kampanyasından faydalanabilecekler.

Kredi notu düşük olduğu için kredi başvuruları onaylanmayan kişiler, Aktifbank üzerinden rahatlıkla ve hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirler. Onay aldıktan sonra kişiler kredi fırsatlarından yararlanabilecekler. İster çalışan olsun ister emekli olsun tüm vatandaşlar PTT üzerinden bu kredi kampanyasından faydalanabilecekler.

İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları Nedir? Kredi Nasıl Alınır?

İhtiyaç kredisi Aktifbank tarafından uygulamaya konulan bir kampanyadır. Bu krediden yararlanmak isteyenler bankanın istediği şartı karşılamaları gerekir. Bankanın şartı ise kredi alacak kimsenin icra veya avukat ile alakalı herhangi bir probleminin olmamasıdır. Şartı sağlayan kimseler kredi notu düşük olsa dahi bu fırsatından yararlanabilecek. Fırsat kapsamında kişiler bankadan 36 ay vade ile 40000 TL’ye kadar kredi alabilecek.

Ayrıca kredi başvurusu onaylandığı zaman kişilerin PTT şubelerine uğramasına gerek yok. Krediler doğrudan banka hesabına aktarılabilecek.

Emeklilere Özel Yüksek Miktarlarda Kredi İmkânı

Banka, emekli olanlara yüksek miktarda kredi imkânı sunuyor. Maaşlarını PTT’den alacak emekliler, banka üzerinden kredi başvurusu yaparak 60000 TL’ye kredi alabilecekler.

Aynı zamanda yüksek maaşa sahip kişilere banka 80000 TL’ye kadar kredi verebiliyor. Bu krediler, ihtiyaç kredisi kapsamında olup 3 ay ertelemeyle ve 36 ay vade ile kullanılabilecek. Ancak emekli olan kimselerin yüksek miktardaki kredilerden faydalanması için maaşını PTT üzerinden alması gerekiyor. PTT üzerinden ilk maaşını aldıktan sonra ise emekli olan herkes krediden faydalanabiliyor.