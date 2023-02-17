Kredi ve kredi kartı borcu olanlara nefes aldıran haber! Devlet sırasıyla o tarihte tüm borçların üstünü çiziyor

Devlet sırasıyla o tarihte tüm borçların üstünü çiziyor. Kredi ve kredi kartı borcu olanlara nefes aldıran haber! Bankalara kredi notu düşük olan kişiler için sicil affı geliyor. Çek borcu, ödenmemiş kredi borçları gibi olanlar bu aftan yararlanabilir. Kara listede yer alan kişiler şartları sağladığı takdirde başvuru yapabilir.

Kredi Sicil Affından Yararlanma Şartları Neler?

Kredi sicil affından yararlanma şartları şu şekildedir;

Borçlu olan kişiler yasa yürürlüğe girdiği tarih itibari ile 6 ay içerisinde borçlarının tamamını ödeme koşulu ile sicil affından yararlanabilir.

Borcun tamamını kapatabilmek için ödeme konusunda sıkıntısı olanlara özel kişi ve kobiler 6 ay içinde faiz ile borcu kapatmak zorundadır. Bu şartları sağlayan kişiler af kanunundan yararlanabilir.

Sicil Affı

Türkiye'de sicil affı bağlamında yasa önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) iletildi. Yasa önerilerinde borç faizlerinin silinmesi, icra takibinde bulunan 2 bin TL ve altı alacakların tasfiyesi ve senet kredi borçları için sicil affı farkılıkları sahibi olan ekonomi planlamalarında dair öneri TBMM'den geçerek meşrulaştı.

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