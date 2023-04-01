Kredi onayı reddedilenlere PTT hızır gibi yetişti! 35000 TL ödeme yapılıyor!

35000 TL ödeme yapılıyor! Kredi onayı reddedilenlere PTT hızır gibi yetişti! PTT yaptığı kampanya ile sadece 35 Bin TL’lik nakdi yardımı yapmıyor. Aynı anda bir SMS ile emeklilere 35 Bin TL’ye kadar kredi kullanabilme fırsatı da veriyor. Emekliler telefonlarından gönderecekleri bir SMS ile aynı anda hem nakdi yardıma hem de krediye başvurabilmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde nakdi yardımı veya kredisi onaylanan emekliler ödemelerini PTT şubelerinden alabilmektedir.

PTT'den Kredi Alamayanlar İçin Aktifbank Kredi Fırsatı

Aktifbank, kredi notu düşük olan vatandaşlara nakit kredi imkânı sağlıyor. PTT'den kredi alamayanlar için sunulan bu fırsat, 1000 TL ila 80000 TL arasında değişen tutarlarla geri ödemeli krediler sunuyor. Bu fırsatın en dikkat çekici özelliği ise uygun faiz oranlarıdır. Bankadan kredi onayı alamayanlar, Aktifbank'ın kredi kampanyasından faydalanarak acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Aktifbank, kredi notu düşük olanların kredi başvurularını hızlı bir şekilde onaylıyor. Onay alan kişiler, ister çalışan ister emekli olsun, PTT üzerinden bu kredi kampanyasından faydalanabilecekler. Kredi fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin tek yapması gereken, bankanın istediği şartı karşılamaktır.

İhtiyaç kredisi başvuru şartları oldukça basittir. Banka, kredi alacak kişinin icra ya da avukatla herhangi bir problemi olmadığına dikkat ediyor. Şartı sağlayan herkes, kredi notu düşük olsa bile bu fırsattan yararlanabilir. Kredi kampanyası kapsamında, kişiler bankadan 36 ay vadeyle 35000 TL'ye kadar kredi alabilirler.

Ayrıca kredi başvurusu onaylandığı zaman, kişilerin PTT şubelerine uğramalarına gerek yoktur. Krediler doğrudan banka hesabına aktarılabilecektir.

Emeklilere Özel Yüksek Miktarlarda Kredi İmkanı

Aktifbank, emekli olanlara da yüksek miktarlarda kredi imkânı sunuyor. Maaşlarını PTT'den alan emekliler, banka üzerinden kredi başvurusu yaparak 80000 TL'ye kadar kredi alabilecekler. Ayrıca yüksek maaşa sahip olan kişiler de 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Krediler, 3 ay ertelemeyle ve 36 ay vadeyle geri ödenir. Ancak emekli olan kişilerin yüksek miktarlardaki kredilerden faydalanabilmeleri için maaşlarını PTT üzerinden almaları gerekiyor. PTT üzerinden ilk maaşını alan herkes, emekli olsun ya da olmasın, bu fırsattan yararlanabilir.

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